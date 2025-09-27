Украина запускает экспорт оружия: Зеленский назвал страны, от которых есть большой запрос

Кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.
Глава государства пояснил, что Украина разрешит продажу только тех видов вооружения, которые не являются дефицитными для армии.
"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, почему я его говорю, что это контролируемо, из которого не имеет дефицита в украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет - ВСУ", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, прежде всего украинское оружие должно укреплять фронт, а только потом идти на экспорт.
"Первый приоритет - это фронт, второй - наши арсеналы и только третий приоритет - управляемый экспорт", - уточнил президент.
Доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего не хватает больше всего - прежде всего дронов и современных систем перехвата.
"Иметь деньги от этого экспорта и тратить их на дефицитный дрон и перехватчики, и дальнобойные средства - на что не хватает денег", - сказал он.
Украина уже имеет представительства в Европе, США и на Ближнем Востоке. Кроме того, появились новые предложения от нескольких африканских стран.
"На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим - там большой есть запрос", - сообщил Зеленский.
По словам президента, в ближайшее время правительство обнародует конкретику относительно стран и условий, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.
Недавно Зеленский сообщил об экспорте оружия, который планируется через три направления: США, Европа и другие страны.
Экспорт будет включать как частные, так и государственные поставки, при этом будет строго контролироваться баланс - что отправляется, что остается на складах и что увеличивается.
Глава государства подчеркнул, что экспорт будет управляемым, с учетом наших производственных возможностей и потребностей фронта.
Также президент говорил, что Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. По его словам, почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.
Позже Зеленский заявил, что Украина уже имеет первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия.