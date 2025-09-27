Україна запускає експорт зброї: Зеленський назвав країни, від яких є великий запит

Крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.
Глава держави пояснив, що Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для армії.
"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, чому я його говорю, що це контрольовано, з якої не має дефіциту в української армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет - ЗСУ", - наголосив Зеленський.
За його словами, передусім українська зброя має зміцнювати фронт, а лише потім іти на експорт.
"Перший пріоритет - це фронт, другий - наші арсенали і тільки третій пріоритет - керований експорт", - уточнив президент.
Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше - насамперед дронів і сучасних систем перехоплення.
"Мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитний дрон і перехоплювачі, і далекобійні засоби - на що не вистачає грошей", - сказав він.
Україна вже має представництва в Європі, США та на Близькому Сході. Крім того, з’явилися нові пропозиції від кількох африканських країн.
"На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося - там великий є запит", - повідомив Зеленський.
За словами президента, найближчим часом уряд оприлюднить конкретику щодо країн і умов, з якими працюватиме Україна у сфері оборонного експорту.
Нещодавно Зеленський повідомив про експорт зброї, який планується через три напрямки: США, Європа та інші країни.
Експорт включатиме як приватні, так і державні поставки, при цьому суворо контролюватиметься баланс - що відправляється, що залишається на складах і що збільшується.
Глава держави наголосив, що експорт буде керованим, з урахуванням наших виробничих можливостей і потреб фронту.
Також президент говорив, що Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. За його словами, майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.
Пізніше Зеленський заявив, що Україна вже має перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї.