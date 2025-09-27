Украина запускает экспорт оружия: Зеленский назвал страны, от которых есть большой запрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.

Глава государства пояснил, что Украина разрешит продажу только тех видов вооружения, которые не являются дефицитными для армии.

"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, почему я его говорю, что это контролируемо, из которого не имеет дефицита в украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет - ВСУ", - подчеркнул Зеленский.

Приоритеты распределения

По его словам, прежде всего украинское оружие должно укреплять фронт, а только потом идти на экспорт.

"Первый приоритет - это фронт, второй - наши арсеналы и только третий приоритет - управляемый экспорт", - уточнил президент.

Куда пойдут деньги от продажи

Доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего не хватает больше всего - прежде всего дронов и современных систем перехвата.

"Иметь деньги от этого экспорта и тратить их на дефицитный дрон и перехватчики, и дальнобойные средства - на что не хватает денег", - сказал он.

География спроса

Украина уже имеет представительства в Европе, США и на Ближнем Востоке. Кроме того, появились новые предложения от нескольких африканских стран.

"На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим - там большой есть запрос", - сообщил Зеленский.

По словам президента, в ближайшее время правительство обнародует конкретику относительно стран и условий, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.