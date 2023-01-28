Украина ввела санкции против лиц, помогающих РФ железнодорожными перевозками

Украина ввела очередной пакет санкций против России. В этот раз ограничения будут касаться юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И Украина будет работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами.

"Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!", - добавил президент.

На сайте Офиса президента Украины опубликован указ №50/2023 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В список попали следующие предприятия: "Белорусский", "Уралкалий", "Гомельский химический завод", государственное объединение "Белорусская железная дорога", "Рузаевский завод химического машиностроения", "Газпромбанк Лизинг", "Московский коксогаз". Ограничения вводятся на 10 лет.