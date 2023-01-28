ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ввела санкции против лиц, помогающих РФ железнодорожными перевозками

Новина українською →
Украина, Суббота 28 января 2023 21:57
Украина ввела санкции против лиц, помогающих РФ железнодорожными перевозками Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ввела очередной пакет санкций против России. В этот раз ограничения будут касаться юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для нашей обороны. И Украина будет работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами.

"Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, благодарю всех расследователей, разоблачающих пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!", - добавил президент.

На сайте Офиса президента Украины опубликован указ №50/2023 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В список попали следующие предприятия: "Белорусский", "Уралкалий", "Гомельский химический завод", государственное объединение "Белорусская железная дорога", "Рузаевский завод химического машиностроения", "Газпромбанк Лизинг", "Московский коксогаз". Ограничения вводятся на 10 лет.

Напомним, что недавно Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двухсот граждан России. В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору