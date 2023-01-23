ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Имеют паспорт РФ. Под санкции попали еще более 20 религиозных деятелей

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 января 2023 22:54
Имеют паспорт РФ. Под санкции попали еще более 20 религиозных деятелей Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей, имеющих паспорт РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем", - говорится в заявлении.

Президент сообщил, что были введены санкции против 22 человек, являющихся гражданами России и прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 23 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В список попали представители Русской Православной Церкви.

Напомним, что в декабре против семи деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) применены персональные специальные санкции и другие ограничительные меры.

Также президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Война в Украине
NEWS
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны