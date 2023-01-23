Имеют паспорт РФ. Под санкции попали еще более 20 религиозных деятелей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и усиливаем", - говорится в заявлении.

Президент сообщил, что были введены санкции против 22 человек, являющихся гражданами России и прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику.

Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 23 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В список попали представители Русской Православной Церкви.