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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян: кто попал в список

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Киев, Воскресенье 15 января 2023 15:18
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти 200 россиян: кто попал в список Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти двухсот граждан России. В санкционный список попали знаменитости и публичные личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Соответствующий указ №23/2023 глава государства подписал 15 января. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Также СНБО, СБУ и Кабмину поручили мониторить эффективность персональных санкций, а Министерству иностранных дел - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

В Офисе президента показали перечень из 198 деятелей российской культуры и медиасферы, против которых вводятся персональные санкции.

В частности, в список попали певицы Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, гражданка Украины, телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, телеведущие Дана Борисова, Яна Рудковская, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, а также другие пропагандисты и так называемые российские "военкоры".

Кроме того, санкции ввели против бывшей украинской телеведущей, которая сейчас снимает пропагандистские ролики на оккупированных территориях, Дианы Панченко.

Против попавших в этот список вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет.

Напомним, СБУ возбудила уголовное дело против бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука за поездки на оккупированные территории и пропагандистские сюжеты. СБУ не раскрывает имя журналистки, но источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Диане Панченко.

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