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Украина с партнерами готовит саммит формулы мира без участия России, - WSJ

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Киев, Среда 31 мая 2023 11:39
Украина с партнерами готовит саммит формулы мира без участия России, - WSJ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и союзники планируют саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Однако он пройдет без России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов отмечает, что саммит может пройти перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

По данным WSJ, встреча только планируется, но ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет, чтобы на саммите присутствовали представители тех стран, которые приняли сторону РФ или заняли нейтральную позицию.

"Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии WSJ.

Он подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с РФ, пока Москва не выведет свои войска. Также Украина не согласится на компромиссы по территории.

Европейские чиновники отметили, что совместно с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

Формула мира

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны. Дания и Швеция заявили о желании провести саммит.

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