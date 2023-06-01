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Поменял позицию? Президент Бразилии осудил вторжение России в Украину

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Четверг 01 июня 2023 21:31
Поменял позицию? Президент Бразилии осудил вторжение России в Украину Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил вторжение России в Украину. До этого он оставался нейтральным.

Об этом глава бразильского государства заявил по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бразильский президент, помимо осуждения агрессии РФ, также подтвердил свою приверженность территориальной целостности Украины.

Как менялась позиция президента Бразилии

Отметим, еще в 2022 году Лула да Силва обвинял в войне против Украины не только Россию, но и США, Евросоюз и президента Владимира Зеленского. Он утверждал, что украинские власти якобы должны были отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 года он захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. При этом он придерживался нейтральной позиции и продолжал обвинять США в войне, которую развязали россияне.

В апреле президент Бразилии предлагал Украине "отдать Крым для установления мира". Позже он заявлял о "бесполезности поиска виновного" в войне России против Украины.

При этом глава государства продолжает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Их последний разговор состоялся в конце мая.

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