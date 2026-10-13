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Украина предложила посланцам Трампа провести новую встречу, - Зеленский

20:08 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Украина предложила посланцам Трампа провести новую встречу, - Зеленский Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина готова к новым встречам с американскими чиновниками. Предложение уже передали спецпредставителям президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что нужно работать на мир и искать варианты правильных действий. При этом он напомнил, что Украина поддержала предложение президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии".

"Наша команда направила американской стороне соответствующие предложения по возможным следующим нашим встречам, следующим нашим разговорам. В ближайшие дни мы готовы встречаться, и я это предложение передал через мою команду Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру", - добавил Зеленский.

Переговоры в Майами

Напомним, по данным СМИ, встреча украинской, американской и европейской делегаций в Майами на прошлой неделе завершилась досрочно.

Это произошло по причине того, что президент США Дональд Трамп в этот же день объявил о сделке с российским диктатором Владимиром Путиным, в рамках которой он собрался покупать российский дизель.

Западные издания пишут о том, что такая сделка стала шоком как для украинских, так и для европейских чиновников.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что США фактически использовали украинскую переговорную команду как ширму для своих договоренностей с россиянами.

Сегодня, 13 октября, The New York Times со ссылкой на источники написало о том, что Уиткофф и Кушнер перенесли запланированный визит в Москву, пока Зеленский "не наладит отношения с Трампом".

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