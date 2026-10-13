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Україна запропонувала посланцям Трампа провести нову зустріч, - Зеленський

20:08 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Україна запропонувала посланцям Трампа провести нову зустріч, - Зеленський Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
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Україна готова до нових зустрічей із американськими чиновниками. Пропозицію вже передали спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави наголосив, що потрібно працювати на мир та шукати варіанти правильних дій. При цьому він нагадав, що Україна підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир'я".

"Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатися, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру", - додав Зеленський.

Переговори в Майамі

Нагадаємо, за даними ЗМІ, зустріч української, американської та європейської делегацій у Майамі минулого тижня завершилася достроково.

Це сталося через те, що президент США Дональд Трамп цього ж дня оголосив про угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, в рамках якої він зібрався купувати російський дизель.

Західні видання пишуть, що така угода стала шоком як для українських, так і для європейських чиновників.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що США фактично використали українську переговорну команду як ширму для своїх домовленостей із росіянами.

Сьогодні, 13 жовтня, The New York Times з посиланням на джерела написало про те, що Віткофф і Кушнер перенесли запланований візит до Москви, поки Зеленський "не налагодить стосунки з Трампом".

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