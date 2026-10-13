ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Посланцы Трампа отложили поездку к Путину из-за кризиса в отношениях с Украиной, - NYT

17:00 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Посланцы Трампа отложили поездку к Путину из-за кризиса в отношениях с Украиной, - NYT Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, не полетят в Москву в ближайшее время. Запланированный визит перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, разногласия между Украиной и США на фоне дизельной сделки президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина переросли в крупнейший кризис со времен скандала в Овальном кабинете в прошлом году.

Неназванный представитель США рассказал изданию, что Трамп "настолько разозлился на Украину", что трудно сказать, на какие действия он может пойти.

Также источники NYT сообщают, что Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Россию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не наладит отношения с Трампом".

Дизельная сделка России и США

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о том, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США.

Это произошло после того, как американский лидер несколько раз обвинил Украину в росте цен на топливо в мире из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение администрации Трампа слабым. Он подчеркнул, что деньги, которые Россия получит от американцев, будут направлены на производство оружия.

В свою очередь Трамп заявил, что Украине якобы пора провести президентские выборы и сменить Зеленского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки