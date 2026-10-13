Посланцы Трампа отложили поездку к Путину из-за кризиса в отношениях с Украиной, - NYT

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, не полетят в Москву в ближайшее время. Запланированный визит перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как пишет издание, разногласия между Украиной и США на фоне дизельной сделки президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина переросли в крупнейший кризис со времен скандала в Овальном кабинете в прошлом году.

Неназванный представитель США рассказал изданию, что Трамп "настолько разозлился на Украину", что трудно сказать, на какие действия он может пойти.

Также источники NYT сообщают, что Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Россию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не наладит отношения с Трампом".

Дизельная сделка России и США

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о том, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США.

Это произошло после того, как американский лидер несколько раз обвинил Украину в росте цен на топливо в мире из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.