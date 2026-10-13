Посланцы Трампа отложили поездку к Путину из-за кризиса в отношениях с Украиной, - NYT
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, не полетят в Москву в ближайшее время. Запланированный визит перенесли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, разногласия между Украиной и США на фоне дизельной сделки президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина переросли в крупнейший кризис со времен скандала в Овальном кабинете в прошлом году.
Неназванный представитель США рассказал изданию, что Трамп "настолько разозлился на Украину", что трудно сказать, на какие действия он может пойти.
Также источники NYT сообщают, что Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Россию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не наладит отношения с Трампом".
Дизельная сделка России и США
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о том, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США.
Это произошло после того, как американский лидер несколько раз обвинил Украину в росте цен на топливо в мире из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение администрации Трампа слабым. Он подчеркнул, что деньги, которые Россия получит от американцев, будут направлены на производство оружия.
В свою очередь Трамп заявил, что Украине якобы пора провести президентские выборы и сменить Зеленского.