Зеленский пригласил партнеров в Украину для подготовки плана по контингенту

Для отправки военного контингента в Украину необходим четкий план. Киев хочет разработать его вместе с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что так называемая "коалиция желающих" уже работает как в политическом, так и в военном плане. Глава государства поблагодарил Францию, Британию и всех причастных за желание помочь Украине в достижении продолжительной безопасности.

По словам Зеленского, в контексте возможной отправки европейского контингента в Украину необходимо ответить на ряд вопросов:

Какие страны будут привлечены на земле, в небе и море в Украине?

Где именно эти силы будут размещены?

Какова будет численность и структура этих сил?

Какими будут их процедуры реагирования при возникновении угрозы?

Когда коалиция фактически развернет силы в Украине - когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?

Президент подчеркнул, что для этого Украине и союзникам необходим один четкий план, на который все будут согласны и который будет реализован.

"Мы хотим пригласить в Украину небольшую группу ваших представителей, чтобы вместе разработать этот план", - добавил он.