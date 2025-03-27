Зеленский о миротворческом контингенте: есть много предложений и их стало больше

Количество стран, которые готовы отправить в Украину миротворческий контингент, увеличивается. Предложения касаются помощи на море, в небе, ПВО и т. д.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

"Что касается контингента. Есть много предложений от лидеров, и их стало больше. То, что увеличивается (количество, - ред.) стран, которые готовы... Кто как, кто-то в небе, кто-то в ПВО, кто-то реально boots on the ground, кто-то на море Украине давать гарантии безопасности и не отправлять свой контингент, таких стран становится больше. Это хорошая новость", - сказал Зеленский.

По его словам, "некоторые еще могут присоединиться" к инициативе Франции и Британии относительно контингента.

"Эти страны присоединятся для того, чтобы "посмотреть на тот базис, который приготовила Украина - как мы это видим, где мы это видим, количественный состав контингента - начать этот диалог более предметно", - добавил президент.