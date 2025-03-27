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Зеленский о миротворческом контингенте: есть много предложений и их стало больше

Четверг 27 марта 2025 18:04
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Зеленский о миротворческом контингенте: есть много предложений и их стало больше Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Количество стран, которые готовы отправить в Украину миротворческий контингент, увеличивается. Предложения касаются помощи на море, в небе, ПВО и т. д.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

"Что касается контингента. Есть много предложений от лидеров, и их стало больше. То, что увеличивается (количество, - ред.) стран, которые готовы... Кто как, кто-то в небе, кто-то в ПВО, кто-то реально boots on the ground, кто-то на море Украине давать гарантии безопасности и не отправлять свой контингент, таких стран становится больше. Это хорошая новость", - сказал Зеленский.

По его словам, "некоторые еще могут присоединиться" к инициативе Франции и Британии относительно контингента.

"Эти страны присоединятся для того, чтобы "посмотреть на тот базис, который приготовила Украина - как мы это видим, где мы это видим, количественный состав контингента - начать этот диалог более предметно", - добавил президент.

Франция и Британия отправят миссию в Украину

Напомним, по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже 27 марта стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду", не раскрывая более детальных деталей о том, кто в нее войдет.

"Она будет тесно сотрудничать с Украиной, чтобы подготовить все аспекты будущего формата украинской армии. С точки зрения размера, количества солдат, и оборудования", - отметил Макрон.

Также, по его словам, планируется, что такая команда изучит потребности Украины в военной помощи.

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