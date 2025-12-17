RU

Украина призвала страны Африки остановить российские схемы вербовки молодежи на войну

Фото: Украина призвала страны Африки остановить российские схемы вербовки на войну (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинский МИД призвал страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь по всему континенту на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

Как отметил спикер, факты российской вербовки в Африке все чаще появляются в заголовках местных СМИ, однако известная сейчас информация может быть лишь верхушкой айсберга.

"Мы призываем все африканские СМИ и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые заманивают молодежь по всему континенту в свою незаконную агрессивную войну против Украины", - отметил Тихий.

Представитель МИД также обратил внимание на резкое увеличение Россией стипендий для африканских студентов в следующем учебном году, отметив, что эти шаги не имеют ничего общего с образованием.

Кроме того, в МИД подчеркнули необходимость системных контрмер, в частности официальных предупреждений граждан для повышения осведомленности, а также правовых действий для разоблачения и прекращения программ вербовки и привлечения виновных к ответственности.

 

Вербовка африканцев на войну против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что в составе армии РФ будут воевать жители африканских и ближневосточных стран.
С тех пор кампании по "рекруту" не прекращались.

В 2023 году западные СМИ сообщали, что наемники из Африки служат в российской армии в составе "Африканского корпуса России".

По данным министра иностранных дел Украины, на стороне России сейчас воюют более 1400 граждан африканских стран, в связи с чем правительства этих государств призывают своих граждан не поддаваться вербовке.

В частности, правительство Южной Африки заявило, что по меньшей мере 17 граждан страны были обманом привлечены к боевым действиям на Донбассе под видом привлекательной работы.

Кроме того, в ЮАР разгорелся скандал вокруг дочери экс-президента Джейкоба Зумы - Дудузиле Зумы, которую обвиняют в вербовке наемников в российскую армию. На фоне этих обвинений она сложила депутатский мандат.

Подробнее о том, как Россия вербует африканцев, что они делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, - читайте в материале РБК-Украина.

