Южная Африка расследует вербовку 17 граждан для войны в Украине

Южная Африка, Четверг 06 ноября 2025 09:59
Южная Африка расследует вербовку 17 граждан для войны в Украине Фото: президент Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Южной Африки заявило, что 17 граждан были обманом завербованы под видом выгодной работы и оказались в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Южной Африки заявило, что получило сигналы от 17 граждан, которые присоединились к наемническим силам в российско-украинском конфликте, и уже работает над их возвращением домой.

В заявлении говорится, что мужчин заманили в боевые действия под предлогом выгодных трудовых контрактов. Всем им от 20 до 39 лет, и они оказались в ловушке на охваченном войной Донбассе.

"Президент Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, приведших к вербовке этих молодых мужчин к этой, казалось бы, наемнической деятельности", - говорится в заявлении.

В заявлении не указано, за какую сторону конфликта воюют южноафриканцы. Согласно законодательству Южной Африки, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в армиях иностранных правительств, если это не разрешено правительством Южной Африки.

Стоит добавить, что в августе правительство Южной Африки предупредило молодежь быть осторожными с фальшивыми предложениями работы в России, которые распространялись в социальных сетях, после сообщений о том, что некоторых южноафриканских женщин обманом заставили изготовить дроны.

Россия вербует иностранцев

Уже длительное время известно, что Россия вербует африканцев и азиатов в попытках навязать и закрепить в чужих странах "русский мир".

Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что ранее российские СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.

