Україна закликала країни Африки зупинити російські схеми вербування молоді на війну

Українське МЗС закликало країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь по всьому континенту на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х.
Як наголосив речник, факти російського вербування в Африці дедалі частіше з’являються в заголовках місцевих ЗМІ, однак відома наразі інформація може бути лише верхівкою айсберга.
"Ми закликаємо всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у свою незаконну агресивну війну проти України", - зазначив Тихий.
Речник МЗС також звернув увагу на різке збільшення Росією стипендій для африканських студентів у наступному навчальному році, зазначивши, що ці кроки не мають нічого спільного з освітою.
Крім того, у МЗС наголосили на необхідності системних контрзаходів, зокрема офіційних попереджень громадян для підвищення обізнаності, а також правових дій для викриття і припинення програм вербування та притягнення винних до відповідальності.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що у складі армії РФ воюватимуть жителі африканських та близькосхідних країн.
З того часу кампанії з "рекруту" не припинялися.
У 2023 році західні ЗМІ повідомляли, що найманці з Африки служать у російській армії у складі "Африканського корпусу Росії".
За сданими міністра закордонних справ України, на боці Росії нині воюють понад 1400 громадян африканських країн, у зв’язку з чим уряди цих держав закликають своїх громадян не піддаватися вербуванню.
Зокрема, уряд Південної Африки заявив, що щонайменше 17 громадян країни були обманом залучені до бойових дій на Донбасі під виглядом привабливої роботи.
Крім того, у ПАР спалахнув скандал довкола доньки експрезидента Джейкоба Зуми - Дудузіле Зуми, яку звинувачують у вербуванні найманців до російської армії. На тлі цих звинувачень вона склала депутатський мандат.
Детальніше про те, як Росія вербує африканців, що вони роблять на фронті, як опиняються у полоні і що думають про росіян після, - читайте у матеріалі РБК-Україна.