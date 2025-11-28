Скандал в ЮАР: дочь экс-президента вербовала наемников на войну против Украины

Южноафриканцев обманом отправили воевать на Донбасс под видом выгодной работы - правительство Южной Африки начало расследование скандала. Из-за чего из парламента уже ушла дочь бывшего президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, подала в отставку из парламента и всех государственных должностей. Ее обвиняют в вербовке южноафриканцев для участия в войне в Украине на стороне России.

Представители ее партии Умкхонто веСизве (МК) заверили, что отставка состоялась по собственному желанию и не является признанием вины. В то же время партия готова поддержать семьи граждан, оказавшихся в зоне конфликта.

Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.

Полиция начала расследование после запроса сводной сестры Зумы-Самбудлы, которая обвинила ее и еще двух человек в причастности.

Россия активно вербует иностранцев

Известно, что Россия в течение длительного времени пытается привлекать африканцев и азиатов для продвижения своего влияния и идеи "русского мира" за рубежом.

По данным министра иностранных дел Украины, более 1400 граждан из африканских стран воюют на стороне РФ, правительства призывают своих граждан избегать вербовки.