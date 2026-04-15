ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лазейку для нефти из РФ закрывают: у Трампа сделали заявление о санкциях

19:28 15.04.2026 Ср
2 мин
Министр энергетики Крис Райт объяснил, ждать ли новых послаблений для агрессора
Сергей Козачук
Лазейку для нефти из РФ закрывают: у Трампа сделали заявление о санкциях Фото: США не продлят разрешение на покупку российской нефти (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли продлит действие специальных разрешений на покупку подсанкционной российской нефти, несмотря на давление из-за высоких цен на топливо.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Иран и США помогли? Цены на российскую нефть "летят" вверх, - Bloomberg

Позиция Министерства энергетики

Как пишет издание, по словам Криса Райта, Вашингтон не планирует предоставлять новые исключения из санкционного режима. Ранее Министерство финансов США временно разрешало продажу российской сырой нефти, застрявшей на танкерах в море из-за сбоев в поставках.

"Это была широкая отсрочка. Я не думаю, что вы увидите ее продленной", - подчеркнул Райт во время мероприятия Wall Street Journal.

Срок действия предыдущего разрешения на продажу российского сырья истек 11 апреля.

Отдельное разрешение, касающееся иранской нефти и нефтехимической продукции, теряет силу 19 апреля.

Ситуация на мировом рынке

Решение принимается на фоне значительного роста цен на энергоносители. С начала войны цены на нефть выросли более чем на 30%, что спровоцировало подорожание бензина и авиационного топлива.

Ситуацию осложняет морская блокада Ормузского пролива, введенная Дональдом Трампом после провала переговоров с Ираном.

Через этот путь проходит пятая часть мировых объемов нефти, и его закрытие повлекло масштабный срыв рыночных поставок.

Что предшествовало решению по нефти РФ

Напомним, ранее цены на российскую нефть в марте и апреле продемонстрировали рекордный рост. Главной причиной подорожания стал конфликт на Ближнем Востоке, который спровоцировал дефицит сырья на мировом рынке.

Также РБК-Украина писало, что в администрации Дональда Трампа рассматривали возможность продления специальных исключений для покупки нефти из РФ, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо в Соединенных Штатах.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас нет никаких поводов для ослабления санкционного давления на агрессора. По словам главы государства, любые шаги навстречу Кремлю только помогают финансировать войну против Украины.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА Санкции против России
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
