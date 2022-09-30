Оккупанты хотят объединить аннексированные области Украины в один округ

В России четыре оккупированных области Украины намерены объединить в один новый федеральный округ.

Об этом заявил "глава" "администрации" оккупированных Россией районов Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", - заявил Балицкий.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Российский лидер подписал псевдодокументы с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей.

Вчера ночью глава Кремля признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.

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