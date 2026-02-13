Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших бюджетов поддержки: что в пакетах

"По результатам "Рамштайн" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - 38 млрд долларов на 2026 год", - сообщил Федоров.

По его словам, более 6 млрд долларов в конкретных пакетах помощи, включая более 2,5 млрд долларов на украинские дроны, более 500 млн долларов на программу PURL, 2 млрд долларов на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.

Также Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов.

"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - добавил министр.

Договоренности с партнерами по итогам "Рамштайн":

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на ПВО и делает вклад в 150 млн фунтов на инициативу PURL. В общем предоставляет 3 млрд фунтов на военную помощь Украине в 2026 году.

Германия выделяет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в рамках своего бюджета на помощь Украине в 11,5 млрд евро.

Норвегия выделила 7 млрд долларов в 2026 году, из которых 1,4 млрд долларов на дроны, 700 млн долларов на ПВО, 200 млн долларов на артиллерию, 125 млн долларов на PURL.

Нидерланды обязались выделять, как минимум, 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в 90 млн евро на PURL.

Бельгия выделит в этом году 1 млрд евро на военную помощь.

Швеция анонсировала 24-й пакет помощи на 1,2 млрд евро и вклад в 100 млн евро на PURL. В общем выделяет 3,7 млрд евро на этот год.

Дания объявила об увеличении бюджета на военную помощь Украине на 425 млн до 2 млрд долларов в целом в 2026 году.

Испания предоставляет 1,2 млрд долларов в 2026 году.

Канада выделяет 50 млн долларов на "датскую модель" и 45 млн долларов на медицинскую поддержку.

Исландия делает вклад в 8 млн долларов в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн долларов на закупку вооружения через NSATU trust fund.

Литва выделяет 265 млн долларов в этом году.

Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Эстония также направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины.

Австралия анонсировала новый вклад в инициативу PURL.

Португалия анонсировала взносы в PURL и "чешскую инициативу", передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE.

Турция усилит нашу ПВО своим вкладом.

Словения анонсировала пакет помощи на 5 млн долларов.

"На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами", - добавил Федоров.