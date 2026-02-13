Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших бюджетов поддержки: что в пакетах

Во время заседания "Рамштайн" 12 февраля партнеры подтвердили выделение 38 млрд долларов на военную помощь Украине. Средства пойдут на дроны, ПВО и ракеты к Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
"По результатам "Рамштайн" партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины - 38 млрд долларов на 2026 год", - сообщил Федоров.
По его словам, более 6 млрд долларов в конкретных пакетах помощи, включая более 2,5 млрд долларов на украинские дроны, более 500 млн долларов на программу PURL, 2 млрд долларов на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.
Также Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов.
"Количество финализируем после окончательного согласования руководствами соответствующих стран-партнеров. Надеемся на максимально быстрые сроки поставки", - добавил министр.
"На заседании мы впервые представили партнерам наши оборонные цели на год, согласованные президентом Украины и нашими военными. Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами", - добавил Федоров.
Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет более 50 стран-партнеров и координирует военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.
Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где состоялись первые заседания после начала полномасштабного вторжения России в апреле 2022 года.
После смены власти в США лидерство в формате "Рамштайн" перешло к Великобритании и Германии.
Напомним, предыдущее заседание "Рамштайн" состоялось 16 декабря 2025 года в формате видеосвязи.
После встречи бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства.
В частности, партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины.
Недавно глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала в интервью РБК-Украина, что Украина работает над тем, чтобы заседания "Рамштайн" проводились в новой логике. По ее словам, это необходимо для четкого понимания, кто и какие именно взносы собирается делать.