Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших бюджетів підтримки: що в пакетах

Під час засідання "Рамштайну" 12 лютого партнери підтвердили виділення 38 млрд доларів на військову допомогу Україні. Кошти підуть на дрони, ППО та ракети до Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
"За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - 38 млрд доларів на 2026 рік", - повідомив Федоров.
За його словами, понад 6 млрд доларів у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як 2,5 млрд доларів на українські дрони, понад 500 млн доларів на програму PURL, 2 млрд доларів на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.
Також Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів.
"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.", - додав міністр.
"На засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами", - додав Федоров.
Контактна група з питань оборони України об’єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії.
Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбулися перші засідання після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року.
Після зміни влади у США лідерство у форматі "Рамштайн" перейшло до Великої Британії та Німеччини.
Нагадаємо, попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 16 грудня 2025 року у форматі відеозв’язку.
Після зустрічі колишній міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання.
Зокрема, партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України.
Нещодавно глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна працює над тим, щоби засідання "Рамштайну" проводились в новій логіці. За її словами, це необхідно для чіткого розуміння, хто і які саме внески збирається робити.