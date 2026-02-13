UA

Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших бюджетів підтримки: що в пакетах

Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Тетяна Степанова

Під час засідання "Рамштайну" 12 лютого партнери підтвердили виділення 38 млрд доларів на військову допомогу Україні. Кошти підуть на дрони, ППО та ракети до Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Читайте також: Україна може отримати 35 ракет PAC-3 для Patriot: Німеччина запропонувала нестандартну ідею

"За результатами "Рамштайну" партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України - 38 млрд доларів на 2026 рік", - повідомив Федоров.

За його словами, понад 6 млрд доларів у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як 2,5 млрд доларів на українські дрони, понад 500 млн доларів на програму PURL, 2 млрд доларів на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями. 

Також Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів.  

"Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.", - додав міністр.

Домовленості з партнерами за підсумками "Рамштайну": 

  • Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на ППО та робить внесок у 150 млн фунтів на ініціативу PURL. Загалом надає 3 млрд фунтів на військову допомогу Україні у 2026 році.
  • Німеччина виділяє щонайменше 1 млрд євро на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт "купола" ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро.
  • Норвегія виділила 7 млрд доларів у 2026 році, з яких 1,4 млрд доларів на дрони, 700 млн доларів на ППО, 200 млн доларів на артилерію, 125 млн доларів на PURL.
  • Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у 90 млн євро на PURL.
  • Бельгія виділить цьогоріч 1 млрд євро на військову допомогу.
  • Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на 1,2 млрд євро та внесок у 100 млн євро на PURL. Загалом виділяє 3,7 млрд євро на цей рік.
  • Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на 425 млн до 2 млрд доларів загалом у 2026 році.
  • Іспанія надає 1,2 млрд доларів у 2026 році.
  • Канада виділяє 50 млн доларів на "данську модель" та 45 млн доларів на медичну підтримку.
  • Ісландія робить внесок у 8 млн доларів в ініціативу PURL та виділяє 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.
  • Литва виділяє 265 млн доларів у цьому році.
  • Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.
  • Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.
  • Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.
  • Португалія анонсувала внески у PURL та "чеську ініціативу", передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.
  • Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.
  • Словенія анонсувала пакет допомоги на 5 млн доларів.

"На засіданні ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами", - додав Федоров.

Засідання "Рамштайну"

Контактна група з питань оборони України об’єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбулися перші засідання після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року.

Після зміни влади у США лідерство у форматі "Рамштайн" перейшло до Великої Британії та Німеччини.

Нагадаємо, попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 16 грудня 2025 року у форматі відеозв’язку.

Після зустрічі колишній міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання.

Зокрема, партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України.

Нещодавно глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна працює над тим, щоби засідання "Рамштайну" проводились в новій логіці. За її словами, це необхідно для чіткого розуміння, хто і які саме внески збирається робити.

