Украина уже производит 10 млн дронов в год, и будет 20, - Зеленский

Президент напомнил, что когда он озвучивал план производства 1 млн дронов в год, было много скепсиса относительно этого заявления.

"Я помню как впервые озвучил публично план государства: 1 миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и снаружи. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20", - отметил Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина сделает это вместе с партнерами.

Фото: Зеленский заявил, что Украина уже производит 10 млн дронов в год (инфографика РБК-Украина)