Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран Европейского Союза наконец-то договорились о 21-м пакете санкций против России. Сейчас продолжаются последние технические согласования документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку Радио Свобода, получившую информацию от чиновника ЕС.
Что известно о принятии пакета
Дипломат Евросоюза рассказал, что сейчас завершается техническая работа над документом.
Письменную процедуру утверждения пакета планируется запустить уже сегодня днем.
Как ЕС согласовывал 21-й пакет
Путь к 21-му пакету санкций оказался длинным и сложным для Евросоюза.
15 июля послы стран-членов ЕС не смогли достичь согласия нового пакета ограничений против России - переговоры тогда зашли в тупик.
Между тем 22 июля стало известно, почему так многие государства-члены тормозят принятие пакета .
Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, Австрия отстаивала интересы банка Raiffeisen, а Болгария, Франция и Италия блокировали ограничения в отношении отдельных лиц и бывших военных РФ.
Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз параллельно усиливает давление на "теневой флот" России на море.
В Средиземном море силы ЕС захватили нефтяной танкер MV SOUTH STAR , подозреваемый в плавании под чужим флагом, а операции EUNAVFOR ATALANTA позволили осуществлять осмотры судов "теневого флота".