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Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

10:19 23.07.2026 Чт
1 мин
Что известно о новом пакете ограничений?
aimg Елена Чупровская
Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России Фото: Послы ЕС наконец-то договорились о новом пакете санкций против России (Getty Images)
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Постоянные представители стран Европейского Союза наконец-то договорились о 21-м пакете санкций против России. Сейчас продолжаются последние технические согласования документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку Радио Свобода, получившую информацию от чиновника ЕС.

Что известно о принятии пакета

Дипломат Евросоюза рассказал, что сейчас завершается техническая работа над документом.

Письменную процедуру утверждения пакета планируется запустить уже сегодня днем.

Как ЕС согласовывал 21-й пакет

Путь к 21-му пакету санкций оказался длинным и сложным для Евросоюза.

15 июля послы стран-членов ЕС не смогли достичь согласия нового пакета ограничений против России - переговоры тогда зашли в тупик.

Между тем 22 июля стало известно, почему так многие государства-члены тормозят принятие пакета .

Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, Австрия отстаивала интересы банка Raiffeisen, а Болгария, Франция и Италия блокировали ограничения в отношении отдельных лиц и бывших военных РФ.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз параллельно усиливает давление на "теневой флот" России на море.

В Средиземном море силы ЕС захватили нефтяной танкер MV SOUTH STAR , подозреваемый в плавании под чужим флагом, а операции EUNAVFOR ATALANTA позволили осуществлять осмотры судов "теневого флота".

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