Украина потеряла позиции в рейтинге УЕФА: есть риск изменений в еврокубках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций .

Украина опустилась в рейтинге УЕФА

Украина, в условиях полномасштабной войны и сложной логистики, потеряла 6.800 очка, которые были заработаны в сезоне 2020/21, и опустилась с 23-го на 28-е место.

Это произошло на фоне того, что Россия, которая с 2022 года не представлена ни в одном из еврокубковых турниров из-за войны в Украине, неожиданно обошла нас в рейтинге.

УЕФА продолжает ежегодно начислять РФ условный минимальный коэффициент. В результате страна-агрессор сейчас на 26-м месте (18.299), обогнав Украину, которая имеет 17.600 баллов.

Сразу пять стран обошли Украину: Венгрия, Румыния, Словакия, Словения и Россия.

Последствия для украинских клубов

28-я позиция не несет прямых изменений для квот в еврокубках, но Украина рискует опуститься ниже 30-го места, что уменьшит привилегии в квалификации Лиги конференций: только один клуб будет стартовать со второго раунда, а еще один - с первого.

На сезон 2025/26 Украина заявила только четыре клуба - это наименьшее количество с сезона 2008/09.

Расписание украинских клубов в еврокубках

Динамо как чемпион Украины начнет путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Первым соперником станет победитель пары Жальгирис (Литва) - Гамрун (Мальта).

Для выхода в групповой этап ЛЧ киевлянам нужно пройти два этапа. В случае успеха хотя бы в первом раунде Динамо гарантирует себе участие в осенней части еврокубков.

Шахтер стартует в первом раунде квалификации Лиги Европы - соперником станет финский Ильвес.

Александрия и Полесье начнут борьбу в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Таблица коэффициентов УЕФА:

Англия - 90.839 Италия - 80.946 Испания - 74.953 Германия - 71.117 Франция - 65.177 Нидерланды - 57.950 Португалия - 52.666 Бельгия - 50.850 Турция - 40.800 Чехия - 37.500

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26. Россия - 18.299

27. Словения - 18.093

28. Украина - 17.600

29. Азербайджан - 17.125

30. Болгария - 15.875