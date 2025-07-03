Украина потеряла позиции в рейтинге УЕФА: есть риск изменений в еврокубках
Перед стартом нового еврокубкового сезона 2025/26 УЕФА обновила таблицу коэффициентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Украина опустилась в рейтинге УЕФА
Украина, в условиях полномасштабной войны и сложной логистики, потеряла 6.800 очка, которые были заработаны в сезоне 2020/21, и опустилась с 23-го на 28-е место.
Это произошло на фоне того, что Россия, которая с 2022 года не представлена ни в одном из еврокубковых турниров из-за войны в Украине, неожиданно обошла нас в рейтинге.
УЕФА продолжает ежегодно начислять РФ условный минимальный коэффициент. В результате страна-агрессор сейчас на 26-м месте (18.299), обогнав Украину, которая имеет 17.600 баллов.
Сразу пять стран обошли Украину: Венгрия, Румыния, Словакия, Словения и Россия.
Последствия для украинских клубов
28-я позиция не несет прямых изменений для квот в еврокубках, но Украина рискует опуститься ниже 30-го места, что уменьшит привилегии в квалификации Лиги конференций: только один клуб будет стартовать со второго раунда, а еще один - с первого.
На сезон 2025/26 Украина заявила только четыре клуба - это наименьшее количество с сезона 2008/09.
Расписание украинских клубов в еврокубках
Динамо как чемпион Украины начнет путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Первым соперником станет победитель пары Жальгирис (Литва) - Гамрун (Мальта).
Для выхода в групповой этап ЛЧ киевлянам нужно пройти два этапа. В случае успеха хотя бы в первом раунде Динамо гарантирует себе участие в осенней части еврокубков.
Шахтер стартует в первом раунде квалификации Лиги Европы - соперником станет финский Ильвес.
Александрия и Полесье начнут борьбу в Лиге конференций со второго раунда квалификации.
Таблица коэффициентов УЕФА:
- Англия - 90.839
- Италия - 80.946
- Испания - 74.953
- Германия - 71.117
- Франция - 65.177
- Нидерланды - 57.950
- Португалия - 52.666
- Бельгия - 50.850
- Турция - 40.800
- Чехия - 37.500
...
26. Россия - 18.299
27. Словения - 18.093
28. Украина - 17.600
29. Азербайджан - 17.125
30. Болгария - 15.875
Украина оказалась в опасной зоне рейтинга, и лишь успешные выступления клубов в текущем евросезоне смогут вернуть страну на более высокие позиции и избежать сокращения квот в будущем.
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