ФИФА обновила рейтинг женских сборных: на каком месте Украина
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг женских национальных команд. Сборная Украины, несмотря на хорошие результаты, потеряла позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Как изменился рейтинг Украины
В предыдущей версии рейтинга, в марте текущего года, "сине-желтые" занимали 34-е место. Тогда подопечные Владимира Пятенко поднялись на одну строчку после побед над Албанией и Хорватией в рамках стартовых туров Лиги наций (оба матча завершились со счетом 2:1).
С тех пор украинская команда продолжила выступление в группе дивизиона B Лиги наций и по итогам турнира финишировала на первом месте, получив повышение в элитный дивизион A.
Несмотря на то, что Украина добавила к своему рейтингу 0,09 балла (теперь у нее 1633,46 балла), этого оказалось недостаточно для сохранения позиции. Сборная Сербии, одержав три победы в четырех последних матчах, обошла украинскую команду и поднялась на 34-е место с 1644,86 балла.
Ближайшим преследователем Украины стала сборная Нигерии. Африканки также улучшили свой рейтинг (1623,29 балла, +0,8), сократив отставание от "сине-желтых" до 10,17 балла.
Перестановки в топ-10
В первой десятке рейтинга произошли заметные перестановки. Наибольшее падение потерпела сборная Японии, которая потеряла более 19 баллов и опустилась с 5-го на 7-е место. Зато Бразилия поднялась сразу на четыре позиции - с 8-й на 4-ю. В топ-10 также вернулась Франция, вытеснив оттуда Нидерланды.
Обновленный рейтинг ФИФА:
- США - 2057,19
- Испания - 2034,34
- Германия - 2030,88
- Бразилия - 2004,31
- Англия - 1999,78
- Швеция - 1989,21
- Япония - 1982,51
- Канада - 1974,46
- КНДР - 1944,23
- Франция - 1941,61
...35. Украина - 1633,46
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