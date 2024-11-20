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США дали "зеленый свет" на удары вглубь России ракетами Storm Shadow, - The Times

Лондон, Среда 20 ноября 2024 12:39
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США дали "зеленый свет" на удары вглубь России ракетами Storm Shadow, - The Times Фото: США дали "зеленый свет" на удары по России ракетами Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер избегает комментариев по поводу разрешения наносить удары по России ракетами Storm Shadow, которые передали Украине. Стармер сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".

Источники The Times в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "поворотным моментом" было привлечение солдат КНДР со стороны России. Это было расценено как "серьезную эскалацию".

Собеседники издания из Даунинг-стрит сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Однако Стармер начал отказывать от осторожных комментариев, намекая, что это только вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщило, что риторика Стармера была умышленной, и намекнули, что предварительные возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.

При этом союзники Стармера полагают, что ракеты Storm Shadow не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

США разрешили бить ATACMS по России

На днях ряд западных СМИ написал, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России ракетами ATACMS. Позже в США официально подтвердили, что Белый дом снял ограничения с Украины.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

Известно, что Украина уже впервые ударила американскими ракетами ATACMS по территории России. Силы обороны атаковали объект в Брянской области.

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