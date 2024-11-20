США дали "зеленый свет" на удары вглубь России ракетами Storm Shadow, - The Times

США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание отмечает, что премьер-министр Британии Кир Стармер избегает комментариев по поводу разрешения наносить удары по России ракетами Storm Shadow, которые передали Украине. Стармер сказал, что не собирается вдаваться в "оперативные подробности".

Источники The Times в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "поворотным моментом" было привлечение солдат КНДР со стороны России. Это было расценено как "серьезную эскалацию".

Собеседники издания из Даунинг-стрит сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Однако Стармер начал отказывать от осторожных комментариев, намекая, что это только вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщило, что риторика Стармера была умышленной, и намекнули, что предварительные возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.

При этом союзники Стармера полагают, что ракеты Storm Shadow не изменят ситуацию на поле боя в Украине.