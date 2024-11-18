Британия и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничение, - источник

Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию. Но полной отмены ограничений не произошло.

Об этом РБК-Украина сообщил высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

Но, в то же время, это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.

По словам собеседника издания, Лондон и Париж не возражают против использования их оружия для ударов по России.

Слухи о разрешении на удары вглубь РФ

Напомним, еще вчера, 17 ноября, издание Le Figaro написало, что Франция и Британия разрешили Украине использовать Storm Shadow/SCALP для обстрелов российской территории.

Это произошло уже после того, как, согласно информации СМИ, такое разрешение предоставили Украине и США.

При этом позже Axios написало, что разрешение США на удары ракетами ATACMS по России касается только Курской области.

В свою очередь заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер отказался подтверждать такие слухи.

Стоит заметить, что Украина долгое время просила союзников разрешить ей использовать переданные ракеты для ударов по России. Но такое решение приняли только после того, как северокорейские солдаты начали участвовать в войне на стороне России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.