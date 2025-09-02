Бывший топ-чиновник СБУ получил подозрение от НАБУ: что говорит Служба безопасности
Чиновник СБУ из числа высшего офицерского состава получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины и пресс-службу СБУ.
В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илье Витюке.
Следствие установило, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на родственника. В договоре была указана заниженная цена - 12,8 млн гривен.
Для того, чтобы объяснить происхождение денег, член семьи заявил о доходах от юридических и консалтинговых услуг как ФЛП.
Как выяснилось, на счета ФЛП действительно поступали деньги за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуги, но их отправлял подозреваемый в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной группировки и его компании.
Эти компании имеют признаки фиктивности, а услуг фактически не было.
Кроме того, законность происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку квартиры, не подтверждена.
Обновлено 18:59
В СБУ подтвердили, что бригадный генерал Илья Витюк получил подозрение.
"СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года", - добавили в Службе безопасности.
В СБУ напомнили, что недавно разоблачили на торговле с Россией одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро задержали за госизмену и передачу информации России.
В Службе безопасности назвали подозрение Витюку от НАБУ местью "за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений".
Скандал с Витюком
Напомним, в прошлом году журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили у родственников Ильи Витюка элитное имущество.
После выхода расследования работники Соломенского ТЦК в Киеве пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, который работал над расследованием.
В "Слідство.Інфо" утверждали, что события взаимосвязаны между собой.
СБУ, реагируя на такую ситуацию, отправила Витюка проходить службу в боевом подразделении.
При этом уже через месяц президент Украины Владимир Зеленский уволил Витюка с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.