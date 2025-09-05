Брал взятку от застройщика: ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

Ранее НАБУ и САП сообщили врио начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Виталии Гайдуке.

Следствие установило, что чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на возведение дома для военных в Святошинском районе Киева.

Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долларов.

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки:

100 тысяч долларов - после начала конкурса;

400 тысяч долларов - за подписание договора на строительство;

800 тысяч долларов - после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш, а уже в июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств.

Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.

ВАКС применил меру пресечения

Вчера, 4 сентября, по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к чиновнику Минобороны.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 гривен залога.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности. По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.