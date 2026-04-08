Украина определилась с кандидатами в судьи МУС: кто претендует на должность

В Украине в результате конкурса выбрали претендентов на должность судьи Международного уголовного суда. Комиссия определилась с основным и резервным кандидатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Собеседования с участниками продолжались с 24 по 26 марта. Члены комиссии отметили очень высокий уровень подготовки всех конкурсантов, их глубокое знание Римского устава и свободное владение рабочими языками МУС.
По результатам финального оценивания были определены два кандидата:
Основной кандидат - Лев Кишакевич.
Он - судья Верховного суда с более чем 30-летним стажем. Он признанный эксперт в области уголовного права и процесса. Как судья Большой палаты Верховного суда, Кишакевич стал автором решения об осуждении за преступление агрессии. Это решение является фундаментом украинской судебной практики, отвечающей международным стандартам Римского устава.
Резервный кандидат - Оксана Сенаторова.
Она - профессор с 20-летним опытом в сфере международного гуманитарного права и переходного правосудия. Сейчас занимает должность старшей советницы международной группы ACA, которая помогает привлекать к ответственности за преступления, совершенные в Украине, а также консультирует организацию Geneva Call.
Напомним, еще в августе в 2024 году Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.
Благодаря этому решению, у страны появилась возможность выдвигать своих кандидатов на должность судьи и прокурора Международного уголовного суда.
К слову, в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за депортацию украинских детей.