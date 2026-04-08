Україна визначилася з кандидатами в судді МКС: хто претендує на посаду

В Україні в результаті конкурсу обрали претендентів на посаду судді Міжнародного кримінального суду. Комісія визначилася з основним і резервним кандидатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Співбесіди з учасниками тривали з 24 по 26 березня. Члени комісії відзначили дуже високий рівень підготовки всіх конкурсантів, їхнє глибоке знання Римського статуту та вільне володіння робочими мовами МКС.
За результатами фінального оцінювання було визначено двох кандидатів:
Основний кандидат - Лев Кишакевич.
Він - суддя Верховного суду з більш ніж 30-річним стажем. Він визнаний експерт у галузі кримінального права та процесу. Як суддя Великої палати Верховного суду, Кишакевич став автором рішення про засудження за злочин агресії. Це рішення є фундаментом української судової практики, що відповідає міжнародним стандартам Римського статуту.
Резервний кандидат - Оксана Сенаторова.
Вона - професорка з 20-річним досвідом у сфері міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя. Наразі обіймає посаду старшої радниці міжнародної групи ACA, яка допомагає притягувати до відповідальності за злочини, вчинені в Україні, а також консультує організацію Geneva Call.
Нагадаємо, ще в серпні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Завдяки цьому рішенню, у країни з'явилася можливість висувати своїх кандидатів на посаду судді та прокурора Міжнародного кримінального суду.
До слова, у 2023 році МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за депортацію українських дітей.