ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Литва просит МУС расследовать удары России по украинской энергетике как геноцид

Литва, Пятница 30 января 2026 16:35
UA EN RU
Литва просит МУС расследовать удары России по украинской энергетике как геноцид Фото: министр иностранных дел Литва Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Литва просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать атаки россиян по украинской энергетической инфраструктуре как акты геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что обратился к прокурорам из МУС с просьбой выдать новые ордера на арест против России. Причины - массированные атаки российских оккупантов на критические и гражданские объекты в Украине.

По словам Будриса, систематические теракты РФ имеют целью оставить украинское население без электричества, воды и отопления посреди зимы. Такие преступления невозможно квалифицировать иначе, чем попытку физически уничтожить украинский народ, то есть это можно приравнять к актам геноцида.

В письме к МУС Будрис просит выдать новые ордера на арест россиян, которые несут ответственность за массированные атаки на украинские энергетические объекты. Также он просит расширить уже действующие ордера на арест, дополнив их обвинениями в новых международных преступлениях, в том числе в геноциде.

Напомним, что еще в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Тогда же были оформлены ордера на арест еще пяти человек, подозреваемых в других преступлениях на территории Украины. Документы действуют в 123 странах, которые ратифицировали Римский статут - любая из них обязана задержать Путина.

Также в МУС заявили, что международное расследование преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину, не может быть остановлено никакими политическими обстоятельствами. То есть даже переговоры и мирное соглашение не прекратят преследование Путина и его клики.

В России обиделись, и заочно вынесли "приговоры" судьям и прокурору Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест Путина и ряда других высокопоставленных российских военных преступников. Правда, это абсолютно ничего не значит за пределами РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Российская Федерация Украина Литва
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве