Литва просит МУС расследовать удары России по украинской энергетике как геноцид
Литва просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать атаки россиян по украинской энергетической инфраструктуре как акты геноцида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Литвы.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что обратился к прокурорам из МУС с просьбой выдать новые ордера на арест против России. Причины - массированные атаки российских оккупантов на критические и гражданские объекты в Украине.
По словам Будриса, систематические теракты РФ имеют целью оставить украинское население без электричества, воды и отопления посреди зимы. Такие преступления невозможно квалифицировать иначе, чем попытку физически уничтожить украинский народ, то есть это можно приравнять к актам геноцида.
В письме к МУС Будрис просит выдать новые ордера на арест россиян, которые несут ответственность за массированные атаки на украинские энергетические объекты. Также он просит расширить уже действующие ордера на арест, дополнив их обвинениями в новых международных преступлениях, в том числе в геноциде.
Напомним, что еще в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию.
Тогда же были оформлены ордера на арест еще пяти человек, подозреваемых в других преступлениях на территории Украины. Документы действуют в 123 странах, которые ратифицировали Римский статут - любая из них обязана задержать Путина.
Также в МУС заявили, что международное расследование преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину, не может быть остановлено никакими политическими обстоятельствами. То есть даже переговоры и мирное соглашение не прекратят преследование Путина и его клики.
В России обиделись, и заочно вынесли "приговоры" судьям и прокурору Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест Путина и ряда других высокопоставленных российских военных преступников. Правда, это абсолютно ничего не значит за пределами РФ.