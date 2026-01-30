Литва просит МУС расследовать удары России по украинской энергетике как геноцид

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что обратился к прокурорам из МУС с просьбой выдать новые ордера на арест против России. Причины - массированные атаки российских оккупантов на критические и гражданские объекты в Украине.

По словам Будриса, систематические теракты РФ имеют целью оставить украинское население без электричества, воды и отопления посреди зимы. Такие преступления невозможно квалифицировать иначе, чем попытку физически уничтожить украинский народ, то есть это можно приравнять к актам геноцида.

В письме к МУС Будрис просит выдать новые ордера на арест россиян, которые несут ответственность за массированные атаки на украинские энергетические объекты. Также он просит расширить уже действующие ордера на арест, дополнив их обвинениями в новых международных преступлениях, в том числе в геноциде.