Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану

"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", - подчеркнул Бевз.

По его словам, это те "красные линии", которые очертил украинский народ.

"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", - отметил заместитель руководителя ОП.

Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.