Феномен Милея. Какими реформами президент Аргентины удивил мир и поборол инфляцию

Чуть больше года как Аргентину возглавил первый в мире президент-либертарианец Хавьер Милей. Несмотря на обвинения оппонентов в популизме и чрезмерном эпатаже, Милей смог десятикратно снизить инфляцию в стране и свести бюджет с профицитом, чего Аргентина не знала уже более десяти лет.

О феномене и реформах одного из самых эксцентричных политиков современности – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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В феврале 2023 года инфляция в Аргентине впервые за более чем 30 лет превысила 100%, а к концу года этот показатель удвоился, достигнув 211%. Только в декабре 2023 года, когда Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах, месячная инфляция составила 25%. Для сравнения, в Украине инфляция по итогам всего 2023 года составила лишь 5,1%. В течение первого года своего президентства Милей инициировал около двух тысяч реформ, что позволило обуздать рост цен.

Приход Милея к власти

Известный в Аргентине экономист Хавьер Милей пришел в политику в 2021 году как депутат нижней палаты Национального конгресса Аргентины от Буэнос-Айреса. Уже через два года он баллотировался на пост президента под лозунгом "У страны нет денег". Этот месседж к избирателям отражал его резкую критику экономической политики предыдущих правительств, которая, по его мнению, привела к гигантскому бюджетному дефициту, гиперинфляции и накоплению государственных долгов.

Среди ключевых предвыборных обещаний 54-летнего политика были:

сокращение государственных расходов и министерств;

остановка инфляции путем отказа от песо в пользу доллара США.

Милей завоевал популярность не только своими экономическими идеями, но и из-за эпатажного поведения. Например, во время предвыборной кампании он использовал бензопилу как символ борьбы против чрезмерной бюрократии и коррупции.

Электорат, истощенный сногсшибательной инфляцией и коррупцией, во втором туре президентских выборов отдал Милею, который баллотировался от ультраправой либертарианской партии "Свобода наступает", 56% голосов. Его соперник, действующий министр экономики Серхио Масса, набрал 44%.

Через год уровень поддержки президента Милея остался почти на том же уровне. Однако значительная часть населения, особенно среди малообеспеченных семей, кардинально не одобряет его политику из-за урезания социальных расходов.

В частности, он инициировал уменьшение расходов на здравоохранение, а также отменил субсидии на транспорт и топливо, что привело к повышению стоимости проезда и энергоносителей. Такие шаги спровоцировали рост уровня бедности в стране до самого высокого показателя за последние два десятилетия. Из-за этого по стране прокатилась волна масштабных протестов.

Основные реформы

Хавьер Милей имеет в парламенте Аргентины лишь 15% лояльных ему депутатов, остальные – старая парламентская элита. Эти обстоятельства могли бы значительно усложнить реализацию его реформ. Однако активные переговоры с различными политическими силами, а также существенная поддержка большой части общества помогли ему реализовать ключевые реформы в довольно сжатые сроки.

"Общий объем аргентинской экономики оценивается в 600 миллиардов долларов. В 2023 году дефицит государственного бюджета достиг 25 миллиардов долларов, что является существенным показателем, учитывая объем внешней торговли страны, который составляет около 100 миллиардов долларов. Кроме того, государственный долг Аргентины превышает 400 миллиардов долларов и требует постоянного обслуживания. Основная задача заключалась в уменьшении зависимости от новых займов, которые ранее использовались для покрытия старых долгов. Именно поэтому Хавьер Милей инициировал масштабное сокращение государственных расходов, чтобы снизить потребность во внешних заимствованиях и остановить рост бюджетного дефицита", – отметил в комментарии РБК-Украина экономист Даниил Монин.

До прихода Милея к власти в Аргентине функционировало 19 министерств. После его вступления в должность их количество было сокращено до 9 путем объединения или ликвидации. Среди распущенных министерств – транспорт, социальное развитие, образование, общественные работы, дела женщин, культура, наука, технологии и инновации, труд, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, а также туризм и спорт. В частности, Министерство территориального развития и жилищного строительства было объединено с Министерством инфраструктуры. В государственном секторе Аргентины до этого было примерно 3,5 миллиона работников. К лету 2024 года Милей сократил около 100 тысяч чиновников.

По словам Монина, ранее объем государственных расходов Аргентины составлял 37% от валового внутреннего продукта. После проведения административной реформы этот показатель снизился до 31% ВВП. В 2025 году президент объявил о намерении дальнейшего сокращения государственных расходов до уровня 25% ВВП. Однако, как отмечает эксперт, реализация этой инициативы осложняется тем, что часть расходов финансируется через центральный и местные бюджеты, что требует согласованных действий на разных уровнях власти.

Радикальные меры Милея позволили Аргентине не только ликвидировать бюджетный дефицит, который в декабре 2024 года составлял 2 триллиона песо (примерно 120 миллиардов долларов), но и достичь профицита в размере 264,9 миллиарда песо в апреле 2025 года. Кроме того, предыдущие три месяца также характеризовались профицитом бюджета, которого Аргентина не видела с 2012 года.

"Наличие профицитного бюджета открывает возможность для проведения налоговой реформы даже при условии продолжения сотрудничества с МВФ. Дальнейшее сокращение государственных расходов может стабилизировать экономическую ситуацию, а также создать условия для снижения налогов. Если реформа будет внедрена, можно ожидать изменений в налоговой системе, которые могут напоминать американскую модель, ведь определенные идеи республиканцев созвучны подходам нынешнего аргентинского правительства", – отмечает Монин.

Катастрофическая инфляция и обесценивание песо

Одной из главных причин роста уровня бедности в Аргентине стала гиперинфляция. В 2023 году страна столкнулась с самым высоким в мире уровнем годовой инфляции – 211%. Ежемесячный рост цен составлял в среднем 13%, а в декабре 2023 года, после прихода Милея к власти, инфляция прыгнула до 25% из-за масштабной девальвации песо, которую провела новая администрация.

"Однако по состоянию на ноябрь 2024 года инфляция снизилась до 2,4% в месяц, что является самым низким показателем за последние четыре года. МВФ прогнозирует, что в 2025 году инфляция составит около 50%, хотя есть шансы снизить ее до 40%. В следующем году ожидается стабилизация экономики и замедление девальвации песо, но это будет зависеть от рыночных условий. Милей, будучи сторонником рыночных механизмов, вряд ли будет фиксировать курс валюты – песо, вероятно, будет оставаться плавающим", – говорит РБК-Украина Даниил Монин.

Официальный курс песо в начале 2023 года составлял примерно 200 песо за доллар, но к концу года он упал до 350. Параллельно существовал теневой рыночный курс, который превышал официальный в несколько раз. Один из первых шагов нового министра экономики Луиса Капуто заключался в уравнивании официального курса с рыночным. В результате, в декабре 2023 года песо был девальвирован более чем на 50%, до 800 песо за доллар США. Сейчас курс песо превысил 1000 песо за доллар.

Во время предвыборной кампании Хавьер Милей остро критиковал неконтролируемое обесценивание песо и даже пообещал полностью отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Однако после прихода к власти его команда сосредоточилась на сокращении инфляции и очистке банковского сектора.

"Если экономика начнет производить больше товаров и услуг, а долговые обязательства будут оставаться под контролем, страна может минимизировать девальвацию. Для меня признаком стабильности будет, если песо будет обесцениваться лишь на 15-20% в год. В случае умеренной девальвации, например, до 1200-1300 песо за доллар, это будет способствовать снижению инфляции до 20-30%", – добавляет Монин.

Изменение политики Центрального банка

По мнению эксперта, значительную роль в стремительном росте инфляции в Аргентине сыграла неправильная политика Центрального банка. В 2022 году ЦБ предоставлял правительству кредиты по чрезвычайно низким ставкам, даже когда учетная ставка была одной из самых высоких в мире.

"Правительство в то время имело долги перед банком на сумму около 154 миллиардов долларов, что является колоссальной цифрой. Банки покупали государственные облигации для сдерживания инфляции, но эта схема создавала дополнительное давление на бюджет. Например, правительство платило Центральному банку 1 триллион песо процентных платежей, тогда как банкам выплачивали в 8-10 раз больше. Это генерировало дефицит бюджета и усиливало экономическую нестабильность", – объясняет Монин.

Милей считал, что Центральный банк Аргентины скрывал дополнительный дефицит бюджета в размере около 10% ВВП. Кроме того, в октябре 2023 года ставка Центробанка Аргентины достигла самой высокой отметки в мире – 133%.

Однако благодаря реформе банковского сектора ставку Центробанка в начале декабря 2024 года установили на уровне 32%. Хотя кредиты для населения все еще остаются чрезвычайно дорогими, однако сейчас ставка ЦБ Аргентины уже меньше уровня Зимбабве, Венесуэлы и Турции.

А песо по итогам 2024 года продемонстрировал наибольшее укрепление в мире – на 44%. По данным Financial Times, это стало возможным благодаря комплексным экономическим реформам, которые восстановили доверие инвесторов и стабилизировали валютный рынок.

Хотя Милей отказался от идеи закрыть Центральный банк Аргентины и полностью перейти на доллар США, по словам Монина, с 2025 года страна планирует легализовать возможность оплаты товаров и услуг в любой валюте, включая доллары и даже криптовалюту.

"Это означает, что больше не нужно обязательно конвертировать средства в песо – можно рассчитываться в той валюте, которая есть в наличии, при условии, что продавец соглашается ее принимать. Однако налоги все равно нужно платить в песо. Таким образом, страна фактически переходит к мультивалютной системе", – подчеркнул эксперт.

Несмотря на амбициозные цели и значительные результаты в экономике, в Аргентине уровень бедности остается крайне высоким. За первые шесть месяцев президентства Милея этот показатель вырос с почти 42% до 53%. Около 18% людей находятся в крайней бедности, что означает, что их доходы не покрывают стоимость базовой корзины продуктов.

Для сравнения, средний уровень бедности в Латинской Америке снижался, достигнув 27,3% в 2023 году, что является самым низким зафиксированным показателем. Президент Милей признает значительный рост уровня бедности в Аргентине после введения "шоковой терапии" в экономике, однако он добавляет, что эти меры, хотя и болезненные в краткосрочной перспективе, но необходимые для решения экономических проблем, унаследованных от предыдущих администраций.