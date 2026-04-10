Украина вытесняет РФ из Черного моря: что осталось от "грозы" после атаки на фрегат

Российский Черноморский флот, который уже потерял контроль над акваторией из-за украинских морских дронов, теперь столкнулся с опасностью в собственном порту Новороссийск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NavalNews.
Удар по фрегату 5 апреля
5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по российскому фрегату в порту Новороссийска. Предположительно, это был"Адмирал Эссен" - один из двух фрегатов проекта 11356M, оставшихся в Черном море. Это самые большие боевые корабли РФ после затопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года.
Фрегат был вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и, вероятно, готовился к пускам по Украине. Он стоял у внешней волнорезки, что сделало его уязвимым для атак с моря.
Дроны залетели со стороны моря, преодолели российские ракеты и зенитный огонь и попали в цель. Одновременно были атакованы объекты нефтяной инфраструктуры, что повлекло масштабные пожары.
Ловушка для флота
Российский Черноморский флот был вынужден перебазироваться из оккупированного Севастополя в Новороссийск, спасаясь от украинских морских дронов. Однако теперь и это укрытие стало опасным.
Украинские силы используют три типа беспилотников: надводные (USV), подводные (AUV) и воздушные (UAV). Защитные волнорезы Новороссийска превратились в клетку.
Российские подводные лодки теперь вынуждены погружаться прямо у пирсов, чтобы уменьшить видимость. Но это лишь вопрос времени, когда украинские дроны нанесут серьезные повреждения.
Некуда отступать
Новороссийск расположен в 200-350 морских милях от украинских позиций. Других портов для отступления у России на Черном море нет. Сочи и Очамчире (Грузия) малы и не имеют соответствующей инфраструктуры. Выход через Волго-Донской канал к Каспийскому морю может быть необратимым.
Таким образом, российские корабли оказались в ловушке: в порту их атакуют воздушные дроны, в море - надводные.
Напомним, в Военно-морских силах Украины намекнули на новые удары по Новороссийску и российскому нефтяному экспорту. Через этот крупнейший порт РФ проходит огромное количество нефти, которая позволяет Кремлю финансировать войну. Украинские дроны будут продолжать атаки.
В ночь на 5 апреля беспилотники уже атаковали Новороссийск - в сети появились видео пожара на терминале "Шесхарис" и взрывов.
Вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры. ВСУ подтвердили, что в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга на Балтике.
Удары беспилотников заставили Россию временно остановить отгрузку нефти через порты Приморск и Усть-Луга.