Стармер сорвал обещание? Почему британский флот не останавливает российские танкеры в Ла-Манше

02:09 10.04.2026 Пт
2 мин
Спецназовцы готовы, но мешает право: почему британцы только наблюдают за танкерами?
aimg Екатерина Коваль
Стармер сорвал обещание? Почему британский флот не останавливает российские танкеры в Ла-Манше Фото: российский нефтяной танкер (Getty Images)

Королевский флот Великобритании не захватил ни одного российского танкера из "теневого флота" из-за опасений, что такие действия могут нарушить международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также: Британия обнаружила тайную российскую операцию в Атлантике и предупредила Путина

Обещания против реальности

Две недели назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал "преследовать" российский "теневой флот". Однако, как выяснило издание, ни одно судно не было остановлено.

Генеральный прокурор лорд Гермер предоставил юридическое заключение, согласно которому спецназовцы и офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) могут подниматься на борт судов в британских территориальных водах.

Но такие операции не проводились из-за опасений нарушить международное морское право, которое устанавливает высокие юридические требования для осмотра иностранных судов.

Для каждой потенциальной операции чиновники должны предоставить юридическое обоснование и доказать, что судно нарушило британские санкции.

Российские суда и эскорт военных кораблей

Накануне издание сообщало, что Путин направил военный корабль для сопровождения санкционных танкеров через Ла-Манш.

В четверг, 9 апреля, через пролив прошли еще три российских судна, причем одно из них, вероятно, перевозило грузы для российских вооруженных сил.

Российский фрегат "Адмирал Григорович" (вооруженный крылатыми ракетами и зенитными ракетами) сопровождал два танкера. Британские корабли лишь наблюдали.

Реакция политиков и военных

Бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал ситуацию "жалкой":

"Я не знаю, почему мы не останавливаем эти суда, которые нарушают санкции. Они кормят военную машину Путина и финансируют его резню невинных украинцев. У нас есть прекрасная возможность это остановить", - сказал он.

Министр обороны Джон Гили признал, что "есть еще больше, что мы можем сделать", но добавил, что решение России эскортировать танкеры военным кораблем свидетельствует о том, что Великобритания успешно отвлекает ресурсы Путина от Украины.

"Мы готовы. У нас есть военные варианты, и мы готовы действовать", - заявил Гили.

По данным РБК-Украина, в декабре 2025 года СБУ впервые в истории применила морские дроны для атаки на российскую подводную лодку "Варшавянка" в порту Новороссийска.

Субмарина получила критические повреждения и вышла из строя. На ее борту находились четыре пусковые установки ракет "Калибр".

Кроме того, недавно украинские военные атаковали российский самолет-амфибию Бе-12 "Чайка", который базировался в районе Качи в оккупированном Крыму.

Больше по теме:
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой