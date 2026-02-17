ua en ru
Украина выставит на продажу ТРЦ Ocean Plaza

Киев, Вторник 17 февраля 2026 20:20
Украина выставит на продажу ТРЦ Ocean Plaza Фото: Ocean Plaza выставят на аукцион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Фонд госимущества выставит на аукцион киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, она провела встречу с главой Фонда госимущества Дмитрием Наталухой и и.о. главы Госгеонадр Леонидом Музыкусом. Они обсудили продажу санкционных активов и аудит лицензий на использование недр.

Она отметила, что график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране. Правительство способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно быстрее.

Согласно утвержденному графику, первыми на аукцион пойдут:

  • ТЦ "Оушен Плаза" (ООО "Инвестиционный союз "Либідь");
  • ООО "Николаевский глиноземный завод";
  • Отель в Буковеле (ООО "АМСТЕЛ-СКИ");
  • ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Отдельным вопросом встречи стал аудит "спящих" спецразрешений на добычу стратегических полезных ископаемых и нефтегазоносных недр. Свириденко подчеркнула, что лицензии на месторождения, которые простаивали до начала полномасштабного вторжения, будут аннулированы.

"Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", - подчеркнула вице-премьер.

Она поручила ускорить аудит лицензий, чтобы выйти на системные решения в сфере недропользования уже в марте.

Напомним, несколько недель назад Кабмин официально упростил процедуру продажи санкционных активов РФ через открытые аукционы.

Согласно новым правилам права требования по кредитам теперь можно продавать единым пакетом вместе с основным активом. Также введен механизм автоматического понижения цены: если первый аукцион не состоится, следующие пройдут по голландской модели (с постепенным понижением стоимости).

