Украина выставит на продажу ТРЦ Ocean Plaza
Фонд госимущества выставит на аукцион киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По словам Свириденко, она провела встречу с главой Фонда госимущества Дмитрием Наталухой и и.о. главы Госгеонадр Леонидом Музыкусом. Они обсудили продажу санкционных активов и аудит лицензий на использование недр.
Она отметила, что график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране. Правительство способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно быстрее.
Согласно утвержденному графику, первыми на аукцион пойдут:
- ТЦ "Оушен Плаза" (ООО "Инвестиционный союз "Либідь");
- ООО "Николаевский глиноземный завод";
- Отель в Буковеле (ООО "АМСТЕЛ-СКИ");
- ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".
Отдельным вопросом встречи стал аудит "спящих" спецразрешений на добычу стратегических полезных ископаемых и нефтегазоносных недр. Свириденко подчеркнула, что лицензии на месторождения, которые простаивали до начала полномасштабного вторжения, будут аннулированы.
"Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", - подчеркнула вице-премьер.
Она поручила ускорить аудит лицензий, чтобы выйти на системные решения в сфере недропользования уже в марте.
Напомним, несколько недель назад Кабмин официально упростил процедуру продажи санкционных активов РФ через открытые аукционы.
Согласно новым правилам права требования по кредитам теперь можно продавать единым пакетом вместе с основным активом. Также введен механизм автоматического понижения цены: если первый аукцион не состоится, следующие пройдут по голландской модели (с постепенным понижением стоимости).