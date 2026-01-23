ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

От Ocean Plaza до заводов: Украина ускоряет продажу санкционного имущества россиян

Пятница 23 января 2026 14:00
От Ocean Plaza до заводов: Украина ускоряет продажу санкционного имущества россиян Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины упростил продажу санкционного имущества россиян, которое было передано в государственную собственность после ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Упрощаем продажу санкционного имущества россиян - эти активы должны работать на восстановление Украины. Так, правительство упростило продажу активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах", - отметила Свириденко.

По ее словам, есть два ключевых изменения:

  • Отныне права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать единым пакетом.
  • Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а дальше аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены.

Перечень санкционных активов, которые выставят на продажу

"Вместе с тем, утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов", - добавила глава правительства.

Отмечается, что на продажу выставят ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТЦ "Оушен Плаза"), ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Калушский трубный завод", ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (отель в Буковеле), ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", ООО "Мотордеталь-Конотоп", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" и др.

Известно, что аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже.

"Все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей", - подытожила Свириденко.

Напомним, ранее Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Также в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров российского "теневого флота", которые перевозят российскую нефть в обход установленных ограничений.

