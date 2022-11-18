Украина будет производить военную технику с шестью странами НАТО: подробности

Украина планирует производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику с шестью странами-членами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу государственного концерна "Укроборонпром".

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса" - говорится в заявлении.

Речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, с которыми уже заключены определенные соглашения.

"Да мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения" - заявляют в концерне.

Отмечается, что для этого используются имеющиеся мощности, а также и созданные в безопасных местах. Концерн и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий по ускоренному развитию существующих международных оборонных проектов и появлению уже новых.

"Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в "Укроборонпроме".