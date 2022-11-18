Україна вироблятиме військову техніку з шістьма країнами НАТО: подробиці

Україна планує виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами-членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку державного концерну "Укроборонпром".

"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу" - йдеться у заяві.

Мова йде про Польщу, Чехію, Францію, Данію та ще кілька країн, з якими вже укладені певні угоди.

"Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння" - заявляють в концерні.

Зазначається, що для цього використовуються наявні потужності, а також і новостворені у безпечних місцях. Концерн та МЗС України домовилися про подальшу координацію дій для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи вже нових.

"Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України", - додали в "Укроборонпромі".