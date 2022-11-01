Не просто камикадзе. В "Укроборонпроме" раскрыли подробности о новом БПЛА для ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для Вооруженных сил. Отечественные БПЛА будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя компании Олега Болдырева в эфире программы " Час: Online ".

Он рассказал, что госконцерн разрабатывает не просто дрон-камикадзе по типу "Shahed-136", а многофункциональный аппарат. Военные смогут быстро заменить модули, чтобы подготовить БПЛА к выполнению разных боевых задач, включая разведку и корректировку огня.

Согласно расчетам разработчиков, новый украинский дрон сможет нести 70-75 кг полезной нагрузки. При чем этот вес может полностью составлять боеголовка со взрывчаткой - в таком случае дрон можно направить по GPS-координатам для нанесения мощного удара по цели.

При этом военные смогут уменьшить боевую часть для установки камеры, системы связи и другой электроники, чтобы проводить разведку и корректировать огонь.

По словам Болдырева, аппарат сможет пролететь около 1 тысячи километров. Однако дальность его полета будет зависить от топлива, двигателя и типа беспилотника. Поскольку разведывательный дрон может эффективно работать, пока сигнал достигает станции управления. А во время управления дроном-камикадзе не требуется обратная связь с оператором, поэтому он может лететь, пока не закончится топливо или пока его не собьют.