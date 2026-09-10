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Украина решит вопрос реактивных "Шахедов", но нужно время, - Зеленский

21:47 10.09.2026 Чт
2 мин
Более 60 компаний уже разрабатывают решения для противодействия российским дронам
aimg Валерий Ульяненко
Украина решит вопрос реактивных "Шахедов", но нужно время, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украина нуждается от партнеров в совместном производстве оружия для противодействия российским реактивным дронам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Глава государства подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом и знаниями по защите критической инфраструктуры. По его словам, украинские группы операторов уже помогали партнерам на Ближнем Востоке во время массированных атак, передавая собственные технологии.

Президент отметил, что РФ начала устанавливать на дроны реактивные двигатели, из-за чего они стали гораздо быстрее. Он заявил, что у Украины пока нет достаточного количества средств для уничтожения таких целей, однако над соответствующими решениями уже работают.

"Да, у нас есть уже 60 плюс компаний, которые работают над этим, и мы решим этот вопрос, но нам для этого нужно время", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что недостаточно не только технологий, но и денег, чтобы производить тысячи дронов для уничтожения российских беспилотников.

"Именно поэтому мы делимся нашими знаниями, нашими технологиями, но и вам нужно каждый день работать. Поэтому мы говорим о сопроизводстве, производственных линиях в других странах", - заявил президент.

Напомним, Минобороны допустило к эксплуатации в СОУ скоростной перехватчик Air Baby 350 производства компании Strix Air. Максимальная скорость дрона составляет 350 км/ч.

РБК-Украина также рассказывало, как в Украине меняется система закупок беспилотников для ВСУ и как работает специальный маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence.

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