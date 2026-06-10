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Дешевая замена Patriot? Что известно об украинской Freya против баллистики

18:49 10.06.2026 Ср
3 мин
Когда новая ракета сможет сбивать российскую баллистику?
aimg Константин Широкун
Дешевая замена Patriot? Что известно об украинской Freya против баллистики Фото: Fire Point испытала ПВО Freya против баллистики (скрин видео)
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Fire Point испытала новую - ракету перехватчик для комплексов ПВО, которая способна сбивать баллистику россиян. В будущем новая разработка станет доступной заменой Patriot.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новой разработке украинского ВПК и о том, когда ракета ПВО сможет сбивать российские ракеты.

Freya - это общеевропейский проект, к которому присоединились несколько стран. Речь идет о создании системы ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты.

По данным компании-разработчика, с украинской стороны программу Freya курирует Рустем Умеров. Также к реализации проекта присоединились Германия, Франция и Норвегия.

Кроме Fire Point, в программе участвует еще одна украинская компания, однако ее название пока не обнародуют.

Характеристики новой ракеты

Основой нового комплекса должна стать ракета-перехватчик FP-7.x, изготовленная из композитных материалов, со скоростью 1500-2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м. Пуски ракеты впервые продемонстрировали в конце февраля этого года.

Ракета имеет дальность до 200 км, а боевая часть весит до 150 кг. Ракета оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, которую планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой Diehl Defence (IRIS).

Сколько стоит ракета?

В Fire Point заявляют, что ключевое преимущество новой разработки - существенно более низкая стоимость. Один перехватчик оценивается примерно в 700 тысяч долларов, тогда как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов.

Такая разница, по замыслу разработчиков, должна позволить значительно масштабировать производство и создавать большие запасы для ежедневного использования в условиях интенсивных атак.

В компании рассчитывают начать серийное производство уже в августе этого года. По нынешним планам, ракета может поступить на вооружение в 2027 году.

Какие компоненты новой ПВО разрабатывает Украина?

В Fire Point в комментарии РБК-Украина сообщили, что украинская компания является инициатором, главным разработчиком и интегратором всего комплекса. Из тех компонентов, которые входят в его состав, компания разрабатывает и производит ракеты-перехватчики FP-7 и пусковые установки.

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Другие необходимые компоненты разрабатывают страны-партнеры. Кроме того, Fire Point интегрирует все компоненты в единую завершенную систему комплекса ПВО.

Какие цели сможет уничтожать Freya?

В Fire Point подчеркивают, что Freya - это многофункциональный комплекс, способный выполнять задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Но ключевая его особенность и преимущество - защита именно от баллистических целей.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об остром дефиците боеприпасов для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам военных, отдельные подразделения имеют критически ограниченные запасы ракет.

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