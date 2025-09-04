ua en ru
Украина использует в войне против РФ бывшие азербайджанские МиГ-29, - TWZ

Четверг 04 сентября 2025 22:22
Украина использует в войне против РФ бывшие азербайджанские МиГ-29, - TWZ Фото: Украина может использовать азербайджанские МиГ-29 (x.com/Archer83Able)
Автор: Иван Носальский

Украина могла пополнить свой авиационный парк истребителями МиГ-29, которые ранее принадлежали Азербайджану. Количество таких самолетов невелико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TWZ.

По данным издания, в сети распространилась фотография украинского МиГ-29 с камуфляжем, характерным для ВВС Азербайджана. На снимке истребитель окрашен в голубые, серые и фиолетово-серые тона и, судя по вооружению, находился на боевом задании. Дата и место съемки неизвестны, однако самолет нес ракеты Р-27 и Р-73 класса "воздух-воздух". Несмотря на вероятность монтажа, доказательств подделки изображения нет.

TWZ пишет, что несколько азербайджанских МиГ-29 могли оказаться в распоряжении Украины. Летом 2022 года аккаунт @Caucasuswar опубликовал фото трех азербайджанских истребителей, проходивших ремонт на Львовском авиаремонтном заводе. После начала полномасштабной войны самолеты остались в Украине и, по данным СМИ, могли перейти под контроль ВСУ.

По имеющейся информации, как минимум один из них уцелел после российского удара по предприятию в марте 2022 года. Тогда спутниковые снимки фиксировали разрушение крупного ангара и другие повреждения. Львовский завод был ключевым объектом для РФ, так как оставался единственным в Украине, где выполнялся капитальный ремонт МиГ-29. Здесь же обслуживались и иностранные машины, включая азербайджанские.

Неизвестно, были ли эти самолеты официально переданы Киеву, проданы, конфискованы или введены в строй иным способом.

Также распространялись слухи о том, что Азербайджан мог оказывать Украине и другую негласную поддержку - поставлять вооружение, боеприпасы и топливо.

Примечательно, что азербайджанский парк МиГ-29 изначально поступил именно из Украины. Первые поставки начались в 2007 году, всего Баку приобрел около 15 машин, которые проходили ремонт и частичную модернизацию во Львове. В 2015–2017 годах эти самолеты участвовали в совместных учениях с Турцией, а позже вновь ремонтировались в Украине.

Стоит заметить, что официальной информации о военной помощи Украине от Азербаджана нет.

Конфликт России и Азербайджана

Напомним, за последний год отношения России и Азербайджана испортились. В частности, российская ПВО в декабре прошлого года сбила возле Грозного пассажирский самолет "Азербайджанский авиалиний".

Уже в этом году российские силовики провели массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ходе таких задержаний были погибшие.

