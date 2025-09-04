Україна використовує у війні проти РФ колишні азербайджанські МіГ-29, - TWZ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TWZ .

За даними видання, у мережі поширилася фотографія українського МіГ-29 з камуфляжем, характерним для ВПС Азербайджану. На знімку винищувач пофарбований у блакитні, сірі та фіолетово-сірі тони і, судячи з озброєння, перебував на бойовому завданні. Дата і місце зйомки невідомі, проте літак ніс ракети Р-27 і Р-73 класу "повітря-повітря". Незважаючи на ймовірність монтажу, доказів підробки зображення немає.

TWZ пише, що кілька азербайджанських МіГ-29 могли опинитися в розпорядженні України. Влітку 2022 року акаунт @Caucasuswar опублікував фото трьох азербайджанських винищувачів, які проходили ремонт на Львівському авіаремонтному заводі. Після початку повномасштабної війни літаки залишилися в Україні і, за даними ЗМІ, могли перейти під контроль ЗСУ.

За наявною інформацією, щонайменше один із них уцілів після російського удару по підприємству в березні 2022 року. Тоді супутникові знімки фіксували руйнування великого ангара та інші пошкодження. Львівський завод був ключовим об'єктом для РФ, оскільки залишався єдиним в Україні, де виконувався капітальний ремонт МіГ-29. Тут же обслуговувалися й іноземні машини, включно з азербайджанськими.

Невідомо, чи були ці літаки офіційно передані Києву, продані, конфісковані або введені в дію іншим способом.

Також поширювалися чутки про те, що Азербайджан міг надавати Україні й іншу негласну підтримку - постачати озброєння, боєприпаси і паливо.

Примітно, що азербайджанський парк МіГ-29 спочатку надійшов саме з України. Перші поставки почалися 2007 року, загалом Баку придбав близько 15 машин, які проходили ремонт і часткову модернізацію у Львові. У 2015-2017 роках ці літаки брали участь у спільних навчаннях з Туреччиною, а пізніше знову ремонтувалися в Україні.

Варто зауважити, що офіційної інформації про військову допомогу Україні від Азербаджану немає.