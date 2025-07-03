Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы

Пока Россия продолжает войну против Украины, резко ухудшились ее дела на Южном Кавказе. В чем причина конфликтов РФ с Азербайджаном и Арменией и ослабнет ли российское влияние в регионе дальше – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Почему Россия начала репрессии против азербайджанской диаспоры?

Как на это отвечает Баку и в чем обвиняют "русский сектор"?

Кто хочет свергнуть законное правительство Армении и какова роль в этом местной церкви?

Как Армения пытается вырваться из российской зоны влияния?

Российские силовики грубо задерживают десятки азербайджанцев, в Азербайджане жестко "пакуют" российских ФСБшников, Z-блогеры призывают к ракетным ударам по Баку и рассказывают о "грязных азербайджанских нацистах". Параллельно армянские священники пытаются свергнуть действующее правительство, премьер-министр предлагает показать свой половой орган предстоятелю местной церкви, а власти страны хотят закрыть российские пропагандистские каналы.

Эти бурные события в течение буквально нескольких последних дней демонстрируют, как Россия теряет свое влияние на Южном Кавказе. До последнего времени считалось, что дела Москвы в регионе наоборот, выглядят очень неплохо. Особенно когда в прошлом году Россия смогла закрепить свое влияние в, казалось бы, самой недружественной из стран – Грузии, где протесты против фальсификации выборов ничем не завершились.

В то же время отношения Кремля с двумя другими государствами региона, Азербайджаном и Арменией, всегда выглядели достаточно прочными. Однако сейчас сразу два параллельных кризиса стремительно отдаляют их от Москвы.

Атака на диаспору

Начало конфликту между Баку и Москвой положило задержание в Екатеринбурге более 50 граждан Азербайджана по якобы нераскрытому уголовному делу более чем двадцатилетней давности. Двое из них вскоре скончались. В свидетельстве о смерти одного из мужчин – Зияддина Сафарова, выданном российскими властями, была указана смерть в результате острой сердечно-легочной недостаточности. Однако судмедэкспертиза Азербайджана установила, что Сафаров умер в результате многочисленных переломов и тяжелого травматического шока.

Азербайджанские власти резко осудили действия России. Более того, все культурные мероприятия, которые планировали проводить российские государственные и частные организации, были отменены.

Позже в Баку задержали двух агентов ФСБ России, которые действовали под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан". Кроме того, прокуратура страны возбудила уголовное дело против российских силовиков по факту пыток и убийств. Сама эта статья является беспрецедентной для Азербайджана – ее старались ранее не использовать, ведь и к самому Баку в этом контексте есть немало претензий у правозащитников.

События в Екатеринбурге можно было бы отнести к эксцессу исполнителя –непутевым действиям местных российских силовиков. И именно такой месседж транслирует центральная власть из Москвы. Однако есть несколько деталей, свидетельствующих о другом.

Во-первых, уголовному делу по убийству, по которому задержали азербайджанцев, уже 24 года. Во-вторых, мгновенное начало истерии среди российских пропагандистов – от появления "азербайджанских нацистов" до тезиса о "Баку – русский город". Кроме того, задержания азербайджанцев происходят и в других городах России. Поэтому политический след в этом деле очевиден.

Ранее Азербайджан пытался балансировать между различными центрами влияния на Южном Кавказе, в том числе и с Россией. Для этого был целый ряд причин: желание использовать Россию как противовес Турции и другим влиятельным силам, и чисто экономические соображения. В свое время даже рассматривалась возможность поставок российского газа в Европу под видом азербайджанского. И наконец, важным остается вопрос диаспоры. На территории РФ, по разным оценкам, проживает 1,5-2 млн азербайджанцев.

Президенты Азербайджана и Турции – Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган (фото: Getty Images)

"В отношениях с Россией Азербайджан прилагал максимум усилий, чтобы избегать каких-то эскалаций по той простой причине, что большое количество этнических азербайджанцев находятся в России. И для Москвы наличие трудовых мигрантов из Азербайджана, из Таджикистана, других стран – это такой элемент давления", – сказала РБК-Украина бывшая представительница государственных учреждений Азербайджанской Республики в Украине Марина Гончарук.

Эта ситуация изменилась по мере того, как страна укрепила свои экономические позиции, прежде всего по добыче энергоносителей. Особенно на фоне войны России против Украины, в которую Москва вкладывает большинство своих ресурсов.

Что касается Азербайджана, то его власти заинтересованы не в подчинении России, а в проведении многовекторной внешней политики, что подчеркивает независимость и настойчивость Азербайджана, сказал РБК-Украина аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

Баку может позволить себе такую позицию благодаря победе в Карабахе, сильной армии, а также военной поддержке Турции и Израиля. Поэтому силовое давление на Азербайджан малоэффективно.

"Из-за конфликта в Украине Россия сейчас слишком слаба, чтобы осуществлять военное вмешательство в регионе Южного Кавказа для давления на отдельные страны. Рано или поздно Кремль поймет, что закулисные переговоры с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана - ред.) дадут лучшие результаты, чем открытая конфронтация", – отметил Войтасевич.

Однако последствия от этой конфронтации уже есть – относительно возможностей РФ влиять на внутреннюю политику Азербайджана.

Пятая колонна Москвы в Азербайджане

"Наиболее примечательно в кейсах, когда отношения Баку и Москвы напрягаются и возникают кризисные моменты – это то, что в Азербайджане наконец увидели, насколько большую угрозу для национальной безопасности представляет "русский сектор". Прежде всего это сеть русскоязычных школ и университетов, а шире – все, кто работает с Россией. Потому что "русский сектор" – это о воспитании лояльности и симпатии в первую очередь к России", – подчеркнула Гончарук.

Впервые подобное можно было наблюдать после того, как в декабре прошлого года российская ПВО сбила самолет "Азербайджанских авиалиний". Тогда погибли 38 человек. Россия официально не признала своей вины, хотя Путин извинился перед Алиевым за "трагический инцидент". Азербайджан, со своей стороны, настаивает на признании ответственности РФ, наказании виновных и выплате компенсаций.

Сбитый Россией азербайджанский самолет (фото: Getty Images)

"В Азербайджане есть определенная общественная иерархия и когда администрация президента выдает какое-то распоряжение, или когда в верхушке государства есть какое-то недовольство Россией, то общество все это поддерживает. И когда россияне сбили этот самолет, то и президент Алиев был очень резок в высказываниях, и прогосударственные эксперты и журналисты, но "русский сектор" не поддержал вот эту линию государственного недовольства. Наоборот, они начали оправдывать Россию", – сказала эксперт.

По ее словам, в руководстве страны поняли, что соответствующие агенты российского влияния в кризисных ситуациях могут выступить как "пятая колонна". Полностью ликвидировать их нет возможности – все-таки слишком большую часть образовательной системы составляют русскоязычные школы и вузы, не говоря уже о значительном влиянии российского бизнеса внутри Азербайджана. Однако попытки установить больший контроль над "русским сектором" точно усилятся.

Но пока эскалация между обеими странами только растет: и Россия, и Азербайджан буквально каждый день совершают новые и новые взаимно недружественные шаги.

Пашинян против церкви

Примечательно, что параллельно с эскалацией между Россией и Азербайджаном заметно охлаждаются и отношения между РФ и Арменией. Как и принято в мировой политике, принцип "враг моего врага – мой друг" работает далеко не всегда.

В Армении в последние дни события тоже развиваются очень драматично. 25 июня в стране провели серию резонансных задержаний. Среди арестованных –несколько священнослужителей господствующей в стране Армянской апостольской церкви (ААЦ), в том числе архиепископ Баграт (Галстанян), возглавлявший многотысячные протесты против правительства в прошлом году. Также был задержан российский олигарх армянского происхождения Самвел Карапетян.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян начал открытый конфликт с руководством ААЦ. Среди прочего, он требует отставки ее предстоятеля Гарегина II.

Власти страны сообщили о разоблачении сети, которая планировала "силовой захват власти". При этом близкие к власти армянские медиа и публичные лица намекают на российский след. Пока убедительных доказательств этому нет, но такой сценарий действительно мог иметь место, учитывая ситуацию вокруг Армении.

Войцех Войтасевич отметил, что Армянская церковь изначально выступала против Никола Пашиняна. Это объясняется ее тесными связями со старым политическим режимом в Армении, который был снесен в ходе бархатной революции 2018 года, а также связями с Россией.

Архиепископ Баграт (Галстанян) на оппозиционном митинге (фото: Getty Images)

В этом контексте фигура задержанного олигарха – Самвела Карапетяна –является ключевой. Хотя его основной бизнес находится в России, он контролирует оператора национальной энергетической сети Армении. Именно это, по мнению следствия, давало Карапетяну возможность дестабилизировать ситуацию в стране. Кроме того, накануне задержания он выступил с открытой поддержкой действий церкви против власти.

"Москва прямо заинтересована в том, чтобы церковь поднялась против правительства и чтобы именно церковь стала частью кампании, направленной на расшатывание ситуации внутри страны. И, собственно, командировка Самвела Карапетяна в Ереван вызвана именно этими соображениями", – добавил в комментарии РБК-Украина армянский политолог Рубен Меграбян.

Вербальная эскалация между властями страны и церковью вышла на самый высокий уровень: один из священников "заподозрил" Пашиняна в том, что тот прошел процедуру обрезания, зато премьер предложил церковникам наглядно доказать обратное.

А спикер армянского парламента Ален Симонян в контексте текущих событий предложил вообще отключить в стране российское телевидение из-за вмешательства во внутренние дела Армении.

Ереван на распутье

Армения сейчас переживает период болезненных трансформаций. После проигрыша Азербайджана в войне 2020 года и полной потери в 2023-м Нагорного Карабаха – непризнанной республики на территории Азербайджана, где абсолютное большинство населения составляли армяне – Ереван пытается окончательно замириться с Баку. Сейчас готовится подписание мирного соглашения.

Кроме того, правительство Пашиняна восстанавливает отношения с Турцией. 18 июня армянский премьер совершил первый за десятилетие официальный визит в Анкару. Официальные контакты с Турцией, так же как и с Азербайджаном, фактически прекратились в начале 90-х, когда армянские войска взяли под контроль Нагорный Карабах.

Одним из последствий стало то, что границы Армении с двумя ключевыми соседями были закрыты в течение десятилетий. Единственное наземное сообщение с внешним миром осуществлялось только через Иран и Грузию. Такая полуизоляция не позволяла ни развивать экономику, ни интегрироваться во внешний мир. Собственно, на снятие этой изоляции как раз и направлены усилия Пашиняна в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Одновременно происходит постепенный выход страны из российской орбиты (в частности, фактическая остановка активности в ОДКБ) и усиление сотрудничества с Евросоюзом – вплоть до будущего референдума о намерении вступить в ЕС.

"Это, разумеется, не одноактный процесс. Он достаточно трудоемкий, требует переосмысления. Но этот процесс, можно сказать, необратим. Есть определенная усталость от всех этих конфликтов. Есть понимание того, что формулой вечности армянского государства является мир с соседями", – отметил РБК-Украина Рубен Меграбян.

Эксперт подтвердил, что большинство, но не все, армяне с этим согласны. Тем более, что Азербайджан как более сильная сторона может диктовать Еревану свои условия во время окончательного примирения.

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи в Сочи, 2021 год (фото: Getty Images)

Ключевыми в этом плане будут парламентские выборы в Армении в следующем году. По словам Войцеха Войтасевича, популярность Пашиняна, его правительства и правящей партии намного ниже, чем во время последних парламентских выборов в 2021 году, не говоря уже о 2018 году и бархатной революции.

"Гражданский договор" (партия Пашиняна - ред.) может рассчитывать на поддержку в 11-18%. За другие политические партии хотят проголосовать по несколько процентов армян. Пашинян надеется, что на выборах его поддержат более 30% избирателей, и учитывая слабость оппозиции это даст ему более 50% мест в парламенте, то есть большинство", – отметил эксперт.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Пашинян намерен похвастаться хорошей экономической ситуацией в стране, сближением с Евросоюзом, перспективами получить безвизовый режим с Европой, снижением зависимости от России, установлением мира с Азербайджаном, а также подписанным стратегическим партнерством с США. Именно поэтому он так настойчиво добивается подписания мирного договора и нормализации отношений с Турцией.

В Кремле этому противопоставляют гибридные методы воздействия. "Россия готовит дестабилизацию, Россия в ежедневном режиме осуществляет шаги, направленные на дискредитацию правительства Армении, на дестабилизацию общества с помощью дезинформационных компаний. И в последнее время еще видим, что не чурается и диверсионно-террористических методов", – подчеркнул изданию Рубен Меграбян.

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Фактически, это последний шанс для России сохранить влияние на регион по принципу divide et impera – разделяй и властвуй.

"Россия опасается, что если Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией, окончательно положив конец карабахской войне, она больше не сможет играть на армяно-азербайджанском конфликте, чтобы расширить свое влияние в регионе", – подчеркнул Войтасевич.

По его словам, Кремль стремится изменить политику Азербайджана на более пророссийскую, а в отношении Армении – добиться устранения Пашиняна и прихода к власти пророссийского правительства.

Поэтому ставки в "большой игре" на Южном Кавказе чрезвычайно высоки, и от России следует ожидать все более враждебных шагов. Вместе с тем, ресурсов для полноценного вмешательства в дела региона она имеет все меньше. Как ни парадоксально, в определенной степени Армению и Азербайджан спасает Украина, перемалывая российские силы на своей территории.

При написании материала использовались заявления российских, армянских и азербайджанских политиков, комментарии Войцеха Войтасевича, Марины Гончарук и Рубена Меграбяна.