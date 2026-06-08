Украина отреагировала на возможные поставки из Ирландии в РФ компонента для ракет

Украина поддержала расследование возможных поставок европейского глинозема, который может использоваться российской оборонной промышленностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в сети Х.
Министр отреагировал на публикации о возможном попадании произведенного в Европе глинозема в цепочки поставок, связанные с российской оборонной промышленностью.
По его словам, подобная информация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку алюминий остается одним из ключевых материалов для изготовления ракет, беспилотников, военной авиации и других видов вооружений, которые Россия использует против Украины.
«Никакого алюминия для российской военной машины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.
По словам Сибиги, Киев приветствует решение ирландских властей начать официальную проверку обстоятельств возможного экспорта такого сырья и ожидает, что расследование будет проведено быстро, независимо и максимально прозрачно.
Он отметил, что европейские производственные мощности и логистические цепочки не должны прямо или косвенно работать на потребности российского военно-промышленного комплекса.
Читайте также: Путин упустил шанс выйти из провальной войны, - Сибига
Вместо этого, считает министр, Москва должна быть лишена доступа к критически важным ресурсам и материалам, необходимым для продолжения производства вооружений.
Глава МИД также напомнил, что ранее введенные Евросоюзом ограничения в отношении целлюлозы и хрома уже показали свою эффективность. По его мнению, аналогичный подход необходимо применить и к поставкам глинозема.
Поводом для заявлений стали публикации о деятельности ирландского завода Aughinish, который считается крупнейшим производителем глинозема в Европе. Предприятие принадлежит компании "Русал", основанной российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями западных стран.
Согласно данным российских таможенных документов, с которыми ознакомились журналисты Financial Times, одним из крупнейших получателей продукции Aughinish в 2025 году стал завод "Русала" в Красноярске.
По данным Киевской школы экономики, этот город входит в перечень важных центров российского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, как сообщала Irish Times, алюминий с красноярского предприятия через торговые структуры мог поставляться компаниям, связанным с российской оборонной отраслью.
Эксперты отмечают, что алюминий и его сплавы широко используются при производстве бронетехники, авиации, ракетного вооружения и беспилотных систем.
Напоминаем, что глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал реакцию Польши на решение о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени героев УПА", которое вызвало возмущение польской стороны.