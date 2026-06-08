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Украина отреагировала на возможные поставки из Ирландии в РФ компонента для ракет

22:55 08.06.2026 Пн
3 мин
Этот компонент используют для производства российских ракет, беспилотников, военных самолетов и других видов вооружения
aimg Анастасия Никончук
Фото: Андрей Сибига (GettyImages)

Украина поддержала расследование возможных поставок европейского глинозема, который может использоваться российской оборонной промышленностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в сети Х.

Министр отреагировал на публикации о возможном попадании произведенного в Европе глинозема в цепочки поставок, связанные с российской оборонной промышленностью.

По его словам, подобная информация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку алюминий остается одним из ключевых материалов для изготовления ракет, беспилотников, военной авиации и других видов вооружений, которые Россия использует против Украины.

«Никакого алюминия для российской военной машины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

По словам Сибиги, Киев приветствует решение ирландских властей начать официальную проверку обстоятельств возможного экспорта такого сырья и ожидает, что расследование будет проведено быстро, независимо и максимально прозрачно.

Он отметил, что европейские производственные мощности и логистические цепочки не должны прямо или косвенно работать на потребности российского военно-промышленного комплекса.

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Вместо этого, считает министр, Москва должна быть лишена доступа к критически важным ресурсам и материалам, необходимым для продолжения производства вооружений.

Глава МИД также напомнил, что ранее введенные Евросоюзом ограничения в отношении целлюлозы и хрома уже показали свою эффективность. По его мнению, аналогичный подход необходимо применить и к поставкам глинозема.

Предыстория

Поводом для заявлений стали публикации о деятельности ирландского завода Aughinish, который считается крупнейшим производителем глинозема в Европе. Предприятие принадлежит компании "Русал", основанной российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями западных стран.

Согласно данным российских таможенных документов, с которыми ознакомились журналисты Financial Times, одним из крупнейших получателей продукции Aughinish в 2025 году стал завод "Русала" в Красноярске.

По данным Киевской школы экономики, этот город входит в перечень важных центров российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, как сообщала Irish Times, алюминий с красноярского предприятия через торговые структуры мог поставляться компаниям, связанным с российской оборонной отраслью.

Эксперты отмечают, что алюминий и его сплавы широко используются при производстве бронетехники, авиации, ракетного вооружения и беспилотных систем.

Напоминаем, что глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал реакцию Польши на решение о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени героев УПА", которое вызвало возмущение польской стороны.

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