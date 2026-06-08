Украина отреагировала на возможные поставки из Ирландии в РФ компонента для ракет

Министр отреагировал на публикации о возможном попадании произведенного в Европе глинозема в цепочки поставок, связанные с российской оборонной промышленностью.

По его словам, подобная информация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку алюминий остается одним из ключевых материалов для изготовления ракет, беспилотников, военной авиации и других видов вооружений, которые Россия использует против Украины.

«Никакого алюминия для российской военной машины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

По словам Сибиги, Киев приветствует решение ирландских властей начать официальную проверку обстоятельств возможного экспорта такого сырья и ожидает, что расследование будет проведено быстро, независимо и максимально прозрачно.

Он отметил, что европейские производственные мощности и логистические цепочки не должны прямо или косвенно работать на потребности российского военно-промышленного комплекса.

Вместо этого, считает министр, Москва должна быть лишена доступа к критически важным ресурсам и материалам, необходимым для продолжения производства вооружений.

Глава МИД также напомнил, что ранее введенные Евросоюзом ограничения в отношении целлюлозы и хрома уже показали свою эффективность. По его мнению, аналогичный подход необходимо применить и к поставкам глинозема.

Предыстория

Поводом для заявлений стали публикации о деятельности ирландского завода Aughinish, который считается крупнейшим производителем глинозема в Европе. Предприятие принадлежит компании "Русал", основанной российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями западных стран.

Согласно данным российских таможенных документов, с которыми ознакомились журналисты Financial Times, одним из крупнейших получателей продукции Aughinish в 2025 году стал завод "Русала" в Красноярске.

По данным Киевской школы экономики, этот город входит в перечень важных центров российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, как сообщала Irish Times, алюминий с красноярского предприятия через торговые структуры мог поставляться компаниям, связанным с российской оборонной отраслью.

Эксперты отмечают, что алюминий и его сплавы широко используются при производстве бронетехники, авиации, ракетного вооружения и беспилотных систем.