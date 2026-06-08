Україна відреагувала на ймовірні поставки з Ірландії до РФ компонента для ракет

Міністр відреагував на публікації про можливе потрапляння виробленого в Європі глінозему в ланцюжки поставок, пов'язані з російською оборонною промисловістю.

За його словами, така інформація викликає серйозне занепокоєння, оскільки алюміній залишається одним із ключових матеріалів для виготовлення ракет, безпілотників, військової авіації та інших видів озброєнь, які Росія використовує проти України.

"Ніякого алюмінію для російської військової машини", - наголосив глава української дипломатії.

За словами Сибіги, Київ вітає рішення ірландської влади розпочати офіційну перевірку обставин можливого експорту такої сировини та очікує, що розслідування буде проведено швидко, незалежно та максимально прозоро.

Він зазначив, що європейські виробничі потужності та логістичні ланцюжки не повинні прямо або побічно працювати на потреби російського військово-промислового комплексу.

Замість цього, вважає міністр, Москву має бути позбавлено доступу до критично важливих ресурсів і матеріалів, необхідних для продовження виробництва озброєнь.

Глава МЗС також нагадав, що раніше введені Євросоюзом обмеження щодо целюлози і хрому вже показали свою ефективність. На його думку, аналогічний підхід необхідно застосувати і до поставок глинозему.

Передісторія

Приводом для заяв стали публікації про діяльність ірландського заводу Aughinish, який вважається найбільшим виробником глинозему в Європі. Підприємство належить компанії "Русал", заснованій російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями західних країн.

Згідно з даними російських митних документів, з якими ознайомилися журналісти Financial Times, одним із найбільших одержувачів продукції Aughinish у 2025 році став завод "Русала" в Красноярську.

За даними Київської школи економіки, це місто входить до переліку важливих центрів російського військово-промислового комплексу.

Крім того, як повідомляла Irish Times, алюміній із красноярського підприємства через торговельні структури міг постачатися компаніям, пов'язаним із російською оборонною галуззю.

Експерти зазначають, що алюміній і його сплави широко використовуються під час виробництва бронетехніки, авіації, ракетного озброєння і безпілотних систем.