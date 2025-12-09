Украина восстановит саркофаг ЧАЭС после удара России: когда завершится ремонт
Украина займется восстановлением новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Ремонт продлиться до конца 2026 года.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко.
Он отметил, что Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили грантовую сделку, согласно которой международные партнеры профинансируют ремонт Арки нового безопасного конфайнмента (саркофага) над ЧАЭС после того, как дрон повредил ее в феврале 2025 года.
В рамках сделки ЕБРР привлек для исследования технического состояния конструкций и технологических систем экспертов французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets. Это участники консорциума Novarka, который проектировал и строил саркофаг.
"Их задача - выполнить оценку вариантов восстановления проектного функционала, модификации с учетом финансовых затрат. То есть на каком варианте можно остановиться, чтобы Арка приобрела допустимый уровень безопасности", - сказал Кондратенко.
По его словам, в результате пожара после атаки россиян сгорела гидроизоляция и повреждена мембрана, которая обеспечивала герметичность наружной обшивки Арки. Также для того, чтобы потушить пожар, спасатели сделали во внешней обшивке саркофага 130 отверстий общей площадью около 130 квадратных метров.
Саркофаг ЧАЭС утратил свои функции
Напомним, 5 декабря Международное агентство по атомной энергии обнародовало результаты всесторонней оценки саркофага ЧАЭС, который был поврежден в феврале этого года из-за атаки российского дрона.
МАГАТЭ в результате проверки установило, что саркофаг утратил свои основные функции безопасности.
При этом несущие конструкции Арки "не получили постоянных повреждений".