Украина восстановит саркофаг ЧАЭС после удара России: когда завершится ремонт

Украина займется восстановлением новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Ремонт продлиться до конца 2026 года.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии DW заявил заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко.

Он отметил, что Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили грантовую сделку, согласно которой международные партнеры профинансируют ремонт Арки нового безопасного конфайнмента (саркофага) над ЧАЭС после того, как дрон повредил ее в феврале 2025 года.

В рамках сделки ЕБРР привлек для исследования технического состояния конструкций и технологических систем экспертов французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets. Это участники консорциума Novarka, который проектировал и строил саркофаг.

"Их задача - выполнить оценку вариантов восстановления проектного функционала, модификации с учетом финансовых затрат. То есть на каком варианте можно остановиться, чтобы Арка приобрела допустимый уровень безопасности", - сказал Кондратенко.

По его словам, в результате пожара после атаки россиян сгорела гидроизоляция и повреждена мембрана, которая обеспечивала герметичность наружной обшивки Арки. Также для того, чтобы потушить пожар, спасатели сделали во внешней обшивке саркофага 130 отверстий общей площадью около 130 квадратных метров.