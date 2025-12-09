ua en ru
Україна відновить саркофаг ЧАЕС після удару Росії: коли завершиться ремонт

Чорнобиль, Вівторок 09 грудня 2025 18:09
Україна відновить саркофаг ЧАЕС після удару Росії: коли завершиться ремонт Фото: Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна займеться відновленням нової захисної оболонки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Ремонт триватиме до кінця 2026 року.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі DW заявив заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко.

Він зазначив, що Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали грантову угоду, згідно з якою міжнародні партнери профінансують ремонт Арки нового безпечного конфайнмента (саркофага) над ЧАЕС після того, як дрон пошкодив її в лютому 2025 року.

У межах угоди ЄБРР залучив для дослідження технічного стану конструкцій і технологічних систем експертів французьких компаній Bouygues Travaux Publics і VINCI Construction Grands Projets. Це учасники консорціуму Novarka, який проєктував і будував саркофаг.

"Їхнє завдання - виконати оцінку варіантів відновлення проєктного функціоналу, модифікації з урахуванням фінансових витрат. Тобто на якому варіанті можна зупинитися, щоб Арка набула допустимого рівня безпеки", - сказав Кондратенко.

За його словами, внаслідок пожежі після атаки росіян згоріла гідроізоляція і пошкоджена мембрана, яка забезпечувала герметичність зовнішньої обшивки Арки. Також для того, щоб загасити пожежу, рятувальники зробили в зовнішній обшивці саркофага 130 отворів загальною площею близько 130 квадратних метрів.

Саркофаг ЧАЕС втратив свої функції

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії оприлюднило результати всебічної оцінки саркофага ЧАЕС, який було пошкоджено в лютому цього року через атаку російського дрона.

МАГАТЕ в результаті перевірки встановило, що саркофаг втратив свої основні функції безпеки.

При цьому несучі конструкції Арки "не зазнали постійних пошкоджень".

